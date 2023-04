Hello JM - nowa aplikacja dla pracowników Biedronki

Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronki, wprowadziła od 1. marca aplikację dla swoich pracowników. Hello JM ma usprawnić działania w sprawach kadrowych. Drugi gigant handlowy od dwóch lat oferuje swoim pracownikom aplikację We are Lidl.