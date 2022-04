Henkel zostaje w Rosji. Członek zarządu składa z tego powodu rezygnację

- Po prawie dekadzie pracy z Henklem złożyłem dziś rezygnację. Jestem wdzięczny za możliwości, jakie otrzymałem i za możliwość przyczynienia się do kształtowania działalności Henkel Adhesive Technologies. Henkel jest pod wieloma względami doskonałą firmą (...). Chociaż bardzo podoba mi się moja obecna rola, nie mogę poprzeć decyzji Henkla o kontynuowaniu działalności biznesowej w Rosji w związku z inwazją Putina na Ukrainę.

Wierzę, że jest to przełomowy moment w historii, w którym globalna społeczność musi się zjednoczyć i stanowczo przeciwstawić się Putinowi i jego bezpodstawnej wojnie, która zagraża nie tylko całemu narodowi i jego mieszkańcom, ale także globalnemu systemowi opartemu na zasadach, który zapewnił bezprecedensowy globalny pokój i dobrobyt przez ostatnie 70 lat.

Uważam również, że na spółkach spoczywa odpowiedzialność, która wykracza daleko poza tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Obejmuje to robienie właściwych rzeczy (...) - wyjaśnia Nicolas Krauss we wpisie na portalu Linkedin.

Rozłam w zarządzie Henkel

Przypomnijmy, kilka dni temu prezes firmy Carsten Knobel podczas wirtualnego walnego zgromadzenia powiedział: „Wstrzymanie naszego biznesu w Rosji może mieć daleko idące konsekwencje. Również dla naszych pracowników na miejscu”. Podkreślał, że firma ponosi odpowiedzialność za 2,5 tys. pracowników".

Jak wyjaśniał Knobel, istnieje ryzyko, że w Rosji zagraniczne firmy mogą zostać w przyszłości wywłaszczone przez rząd. Potwierdził, że Henkel obecnie kontynuuje produkcję i sprzedaż w Rosji. "Są to głównie produkty codziennego użytku, takie jak środki czystości i higieny" - dodał.