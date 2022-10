Hipermarket Carrefour i remodeling kilku salonów czyli zmiany w Alei Bielany

Carrefour w Alei Bielany

Na mapie centrum pojawił się hipermarket Carrefour o powierzchni ponad 7 000 m2 i jest obecnie drugim pod względem wielkości wrocławskim marketem tej sieci. Carrefour, poza bogatym asortymentem spożywczym w tym produktów z kategorii BIO, przemysłowym, artykułów sezonowych, motoryzacyjnych czy tekstyliów, zapewnia klientom najwyższą jakość obsługi, a także szereg udogodnień, takich jak m.in. samoobsługowe kasy czy usługi Scan&Go w aplikacji Mój Carrefour.

Remodeling salonów Medicine, Cropp i Sinsay

Drugi i trzeci kwartał tego roku to dla Alei Bielany także umocnienie oferty w segmencie fashion. Objęła ona remodeling salonów Medicine, Cropp i Sinsay, które powiększone zostały ponad dwukrotnie, a ich wnętrze zaaranżowane tak, aby zapewniać klientom jeszcze bardziej komfortowe zakupy. Dodatkowo oferta Sinsay została poszerzona o dział męski, dziecięcy, produkty do pielęgnacji oraz artykuły wyposażenia wnętrz.

Do najemców Alei Bielany dołączył także unikalny butik LESS.STORE, oferujący klientom niepowtarzalny wybór wysokojakościowej odzieży i akcesoriów z drugiego obiegu. To pierwszy butik typu second hand & outlet od LESS. W ofercie znaleźć można ubrania używane, rzeczy outletowe, wyselekcjonowane końcówki kolekcji oraz modowe perełki, często marek premium.

Zmiany dotyczą także oferty gastronomicznej, która została wzbogacona o nowy autorski projekt restauracji z kuchnią azjatycką a la carte – InAsia. Koncept InAsia to połączenie bogactwa tradycyjnych azjatyckich potraw oraz inspirującej egzotyki.

- W Alei Bielany nie tylko podążamy za wymaganiami klientów, ale także staramy się je wyprzedzać. Czerpiąc z rynkowych trendów na bieżąco unowocześniamy i rozbudowujemy nasz tenant-mix tak, aby zapewnić odwiedzającym zarówno wysokojakościową ofertę, komfort odwiedzin i, przede wszystkim, unikalne doświadczenia zakupowe − powiedziała Ewa Kolondra, Dyrektor Centrum Handlowego Aleja Bielany.

Aleja Bielany utworzyła także nową przestrzeń do pracy – CoWork. Jest ona odpowiedzią na aktualne trendy. Integrując te usługi Aleja Bielany odpowiedziała na potrzeby lokalnej społeczności.