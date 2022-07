Hipermarketowe linie wrócą do łask? Lidl i Kaufland w Niemczech dowożą do sklepu

Niezależnie od organizowanych przez miasta lokalnych linii w wielu miastach funkcjonują także połączenia, których obsługę zlecają większe centra handlowe. Kiedyś byłe niezwykle popularne. Teraz detaliści rezygnują z nich. Czy czynniki ekonomiczne spowodują powrót wygaszanych tras?

Grupa Schwarz dowozi klientów do swoich sklepów

Grupa Schwarz - właściciel sieci Lidl i Kaufland - współpracuje w Niemczech z firmą MOIA. Od dwóch lat minibusy przywożą i odwożą klientów ze stałych przystanków bezpośrednio do pięciu sklepów Kauflandu i Lidla w Hamburgu. Tera ta usługa została rozszerzona do 28 placówek w Hamburgu, a 12 nowych sklepów ma zostać dołączonych w Hanowerze. Linia obsługuje obecnie 40 punktów (cztery to sklepy Kaufland, a 36 Lidl).

Grupa Schwarz - właściciel sieci Lidl i Kaufland - współpracuje w Niemczech z firmą MOIA fot. Schwarz Group

Wniosek o przejazd do sklepu Lidl i Kaufland

Klienci Kauflandu i Lidla mogą skorzystać z aplikacji MOIA, aby złożyć wniosek na podróż do wybranego sklepu i zarezerwować odpowiednią trasę. Przystanki usytuowane na parkingach Kaufland i Lidl umożliwiają klientom wsiadanie i wysiadanie bezpośrednio przed placówkami i wygodne robienie zakupów. Do podróży są wykorzystywane elektryczne minibusy z wystarczającą ilością miejsca na zakupy, bezpłatnym WiFi i opcjami ładowania przez USB.

Zbiorowy transport do sklepu

Dzięki grupowym podróżom opartym na technologii dostarczanej przez MOIA Grupa Schwarz rozszerza swoją ofertę alternatywnych usług mobilności i przyczynia się do pozytywnego rozwoju ruchu w miastach.

Obecnie w Polsce bezpłatne linie autobusowe zapewniają m.in. centra M1.