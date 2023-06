HiProMine: Nie będziemy produkować żywności z owadów, ale komponenty pasz dla zwierząt

Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Atlas Ward Polska, która otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 75 mln zł. Będzie to około 9,9 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano. Zwiększenie kwoty wynika z faktu, że zlecono AWP dodatkowe prace, które były w budżecie, ale miały zostać zlecone firmom trzecim. Jest to o tyle ważne, że nie zwiększa budżetu inwestycji o te niespełna 10 mln zł, a raczej przesuwa je tylko pomiędzy podmiotami, którym mamy za nie zapłacić. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na 9 lutego 2024 roku.

Rekrutacja pracowników do nowego zakładu

Spółka już rozpoczęła rekrutację pracowników do nowego zakładu, który docelowo będzie zatrudniał 100-120 osób. Inwestycja w Karkoszowie ma być trampoliną do dynamicznego rozwoju spółki. Nowy zakład powinien sprawić, że HiProMine stanie się jednym z największych producentów materiałów paszowych z białka owadziego w Europie. W zakładzie ma ruszyć hodowla Hermetia illucens (czarnej muchy).

Spółka swoją działalność prowadzi od wielu lat, jest ona mocno ukierunkowana na produkcję owadziego białka oraz tłuszczu, w zakładzie producenta powstaje również ekologiczny nawóz z dodatkiem chityny, mającej znakomite właściwości stymulujące wobec roślin uprawianych w trudnych warunkach. - Odbiorcami naszych produktów są producenci pasz dla zwierząt, głównie karm dla psów i kotów – wyjaśnia Krzysztof Dudek. – HiProMine sprzedaje różne produkty wytworzone z owadów już od kilku lat i w tym czasie ani jeden z nich nie był przeznaczony do spożycia przez ludzi. Nasze wieloletnie badania prowadzone są wyłącznie w obszarze paszowym i to się nie zmieni. Inwestujemy w budowę nowego zakładu po to, by zwiększyć swoje moce produkcyjne. Będą one znacząco wyższe niż obecnie – dodaje.

Przyznaje, że w przestrzeni publicznej mylnie postrzega się firmę jako producenta żywności z owadów. Nie mylą się natomiast inwestorzy giełdowi, którzy widzą w HiProMine przyszłego potentata w branży pet food i kupują akcje spółki, zapewniając tym samym finansowanie niezbędne do szybkiego rozwoju „owadziego biznesu”. Zmielone insekty znajdziemy nie tylko w karmie suchej lub mokrej, ale również treatsach, czyli gryzakach i smakołykach wykorzystywanych jako nagrody w szkoleniu psów.



Komponenty owadzie w paszach dla zwierząt mogą zastąpić soję, a to ważny kierunek dla środowiska, ponieważ soja nie jest tania, a jej główny producent, Brazylia, wycina ogromne obszary lasów tropikalnych pod jej plantacje.

Jak zapewniają przedstawiciele HiProMine, rynek żywności dla ludzi ich nie interesuje. Żaden z produktów nie trafi na nasze stoły. To produkcja ukierunkowana wyłącznie pod branżę pet food, czyli karm dla zwierząt.

Przyznanie 32,4 mln EUR przez BGK

Spółka ma zapewnione pełne finansowanie inwestycji w Karkoszowie. W kwietniu BGK przyznał 32,4 mln EUR na strategiczne inwestycje, a wcześniej pozyskała 51 mln zł z emisji akcji. Do tego dochodzą jeszcze dotacje, granty czy inne źródła dofinansowań.

Budowa Centrum Genetycznego HiProMine w Robakowie

Równolegle spółka realizuje drugą strategiczną inwestycję – budowę nowej wylęgarni (Centrum Genetyczne HiProMine) w Robakowie, umożliwiającą przemysłową produkcję. Będzie to największe w Europie Centrum Genetyczne rozrodu i hodowli Hermetia illucens. Pierwsza część zakładu już działa, a druga zostanie uruchomiona do końca tego roku.