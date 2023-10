HiProMine: Trwa budowa zakładów produkcji pasz dla zwierząt z owadów. Firma szuka pracowników

- Białko i tłuszcze nie będą w tym przypadku komponentami produktów spożywczych dla ludzi, a jedynie składnikami pasz do karmienia zwierząt hodowlanych – tłumaczy Krzysztof Dudek.

Jako paszę dla owadów, wykorzystuje się produkty uboczne z łańcuchów dostaw zbóż, owoców czy warzyw jak również inne produkty pochodzenia roślinnego od lokalnych przetwórców żywności. Oznacza to, że dotąd marnowane produkty, mogą być wykorzystane. Wymienione surowce uboczne znajdują nowe życie jako pasza dla owadów, z których później produkowane jest m.in. wysokiej jakości białko – komponent paszowy.

Owady mają potencjał do przyczynienia się do zmniejszenia marnotrawstwa żywności i poprawy zrównoważonej produkcji żywności. Owady, takie jak larwy much czy chrząszczy są hodowane w kontrolowanych warunkach, aby służyć jako źródło pożywienia dla ludzi lub zwierząt. Owady są efektywne pod względem przekształcania produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego w wartościowe białka. Larwy much czy karaczany potrafią przetworzyć takie produkty odpadowe w białko i inne składniki odżywcze.

- Dodatkowo w bezodpadowej produkcji otrzymywany jest nawóz organiczny z odchodów larw jako wartość dodana procesu – mówi Krzysztof Dudek. - Bioreaktor w którym zachodzi konwersja pozwala na recycling potencjalnych odpadów i pozyskanie wysokiej jakości białka. Owady stają się wiec ogniwem łączącym naturę i technologię. Podczas procesu produkcji zużywa się stosunkowo małe ilości wody, następuje niewielka emisja gazów cieplarnianych oraz niewielkie zużycie energii – dodaje.

Wykonawcą robót budowlanych zakładu będzie firma Atlas Ward Polska, która otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 75 mln zł. Będzie to około 9,9 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano. Zwiększenie kwoty wynika z faktu, że zlecono AWP dodatkowe prace, które były w budżecie, ale miały zostać zlecone firmom trzecim. Jest to o tyle ważne, że nie zwiększa budżetu inwestycji o te niespełna 10 mln zł, a raczej przesuwa je tylko pomiędzy podmiotami, którym mamy za nie zapłacić. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na 9 lutego 2024 roku.

Pod koniec lipca Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił HiProMine finansowania na budowę nowego zakładu produkcji materiałów paszowych dla zwierząt oraz Centrum Genetycznego rozrodu owadów. Spółka pracuje obecnie nad długoterminowymi umowami sprzedaży.

Rekrutacja pracowników do nowego zakładu

Spółka już rozpoczęła rekrutację pracowników do nowego zakładu, który docelowo będzie zatrudniał 100-120 osób. Inwestycja w Karkoszowie ma być trampoliną do dynamicznego rozwoju spółki. Nowy zakład powinien sprawić, że HiProMine stanie się jednym z największych producentów materiałów paszowych z białka owadziego w Europie. W zakładzie ma ruszyć hodowla Hermetia illucens (czarnej muchy).

Spółka swoją działalność prowadzi od wielu lat, jest ona mocno ukierunkowana na produkcję owadziego białka oraz tłuszczu, w zakładzie producenta powstaje również ekologiczny nawóz z dodatkiem chityny, mającej znakomite właściwości stymulujące wobec roślin uprawianych w trudnych warunkach. - Odbiorcami naszych produktów są producenci pasz dla zwierząt, głównie karm dla psów i kotów – wyjaśnia Krzysztof Dudek. – HiProMine sprzedaje różne produkty wytworzone z owadów już od kilku lat i w tym czasie ani jeden z nich nie był przeznaczony do spożycia przez ludzi. Nasze wieloletnie badania prowadzone są wyłącznie w obszarze paszowym i to się nie zmieni. Inwestujemy w budowę nowego zakładu po to, by zwiększyć swoje moce produkcyjne. Będą one znacząco wyższe niż obecnie – dodaje.

Przyznaje, że w przestrzeni publicznej mylnie postrzega się firmę jako producenta żywności z owadów. Nie mylą się natomiast inwestorzy giełdowi, którzy widzą w HiProMine przyszłego potentata w branży pet food i kupują akcje spółki, zapewniając tym samym finansowanie niezbędne do szybkiego rozwoju „owadziego biznesu”. Zmielone insekty znajdziemy nie tylko w karmie suchej lub mokrej, ale również treatsach, czyli gryzakach i smakołykach wykorzystywanych jako nagrody w szkoleniu psów.



Komponenty owadzie w paszach dla zwierząt mogą zastąpić soję, a to ważny kierunek dla środowiska, ponieważ soja nie jest tania, a jej główny producent, Brazylia, wycina ogromne obszary lasów tropikalnych pod jej plantacje.

Jak zapewniają przedstawiciele HiProMine, rynek żywności dla ludzi ich nie interesuje. Żaden z produktów nie trafi na nasze stoły. To produkcja ukierunkowana wyłącznie pod branżę pet food, czyli karm dla zwierząt.

Przyznanie 32,4 mln EUR przez BGK

Spółka ma zapewnione pełne finansowanie inwestycji w Karkoszowie. W kwietniu BGK przyznał 32,4 mln EUR na strategiczne inwestycje, a wcześniej pozyskała 51 mln zł z emisji akcji. Do tego dochodzą jeszcze dotacje, granty czy inne źródła dofinansowań.

Budowa Centrum Genetycznego HiProMine w Robakowie

Równolegle spółka realizuje drugą strategiczną inwestycję – budowę nowej wylęgarni (Centrum Genetyczne HiProMine) w Robakowie, umożliwiającą przemysłową produkcję. Będzie to największe w Europie Centrum Genetyczne rozrodu i hodowli Hermetia illucens. Pierwsza część zakładu już działa, a druga zostanie uruchomiona do końca tego roku.