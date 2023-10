Hiszpanie przejmują polskiego producenta ciastek

Celem przejęcia jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej grupy produkującej ciastka, z dużym potencjałem produkcyjnym i innowacyjnym.

Adam Foods to firma rodzinna z ponad 100-letnią historią i lider rynku ciastek w Hiszpanii.

dr Gerard w grupie biznesowej Adam Foods

– Przejęcie firmy dr Gerard jest ważnym krokiem w rozwoju naszej międzynarodowej działalności. Zapewni nam ono duże możliwości wzrostu i wprowadzania innowacji, a przede wszystkim pomoże produkować coraz lepsze ciastka na bazie innowacyjnych, smakowitych receptur dostosowanych do trendów rynkowych – mówi José Manuel Faría, dyrektor generalny segmentu ciastek w Adam Foods.

– Zmiana właścicielska jest wielką szansą dla naszej firmy, ponieważ dołączamy do grupy biznesowej o silnych fundamentach i długiej tradycji w Europie, zachowując jednocześnie elastyczność, dynamikę i pasję do jakości, które charakteryzują zarówno firmę dr Gerard, jak i Adam Foods. Możliwa jest też synergia wynikająca z różnorodności portfolio ciastek, które obie firmy mają do zaoferowania – mówi Jarosław Zawadzki, prezes firmy dr Gerard.

15 września br. stosowną zgodę na przejęcie wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po stronie Bridgepoint przy transakcji doradzał Houlihan Lokey, podczas gdy KPMG działało jako doradca finansowy i prawny Adam Foods.

Adam Foods i dr Gerard

Adam Foods to hiszpańska grupa biznesowa specjalizująca się w produkcji i sprzedaży ciastek, pasztetów, miodu, ciast, bulionów i chleba. Jest liderem w Hiszpanii i Portugalii w sektorze ciastek, z takimi markami, jak Cuétara, Artiach czy Birba, pasztetów (La Piara), miodu (Granja San Francisco), ciast (Phoskitos), bulionów (Aneto) i chleba (Panrico).

Zatrudnia ponad 1400 osób w 10 zakładach produkcyjnych: 8 w Hiszpanii - zlokalizowanych w Kraju Basków, Kantabrii, Madrycie i Katalonii, a także 2 w Portugalii. Jej produkty są obecne na rynkach międzynarodowych w ponad 75 krajach, a obroty sięgają 350 milionów euro.

dr Gerard to jeden z największych producentów ciastek i wafli w Polsce oraz całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Gama produktów spółki obejmuje ponad 200 pozycji, m.in. wafle w czekoladzie, markizy, ciastka kruche, ciastka z nadzieniem i polewą czy pierniki.

Produkcja firmy zlokalizowana jest w dwóch zakładach – w Międzyrzecu Podlaskim i Radzyniu Podlaskim. Poza sprzedażą krajową, produkty eksportowane są do prawie 50 krajów. Spółka osiąga obroty w wysokości 130 mln euro. Zatrudnia 1100 osób i posiada spółki zależne w Rumunii i na Węgrzech.