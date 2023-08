Hitowa promocja i dłuższe godziny otwarcia Biedronki przed długim weekendem

W tych dniach na klientów czekają specjalne sierpniowe rabatogodziny, dzięki którym zakupy od 20 do 23:30 będą jeszcze korzystniejsze.

- Długi sierpniowy weekend to świetna okazja do wypoczynku, do którego najlepiej się przygotować z wyprzedzeniem. Warto pamiętać, że w niedzielę, 13.08 oraz we wtorek, 15.08 sklepy pozostaną zamknięte. Dla wygody swoich klientów Biedronka pomaga przygotować się do świętowania lub uzupełnienia zapasów w dłuższych godzinach funkcjonowania placówek - tłumaczy sieć.

Biedronka wydłuża godziny otwarcia

Od czwartku do soboty ponad 3000 sklepów sieci Biedronka otwartych będzie od godziny 6:00 co najmniej do godziny 23:00. W poniedziałek, 14.08, prawie 2700 sklepów funkcjonować będzie dłużej niż zwykle.

Szczegółowe godziny otwarcia sklepów dostępne są na stronie: biedronka.pl/sklepy



- Wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów w okresie długiego sierpniowego weekendu, aby dodatkowo zwiększyć komfort zakupowy naszych klientów. W tym czasie wiele osób planuje większe zakupy związane z wypoczynkiem, dlatego dostarczamy im dodatkowy czas na spokojne dokonanie zakupów - mówi Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu w sieci Biedronka.

Sierpniowe rabatogodziny w Biedronce

Na klientów czekają również specjalne okazje zakupowe w ramach sierpniowych rabatogodzin obowiązujących od 10 do 19 sierpnia w godzinach od 20 do 23:30.

Piwna promocja w Biedronce. 12+12 gratis

W czwartek, 10.08 klienci będą mogli kupić schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo w promocyjnej cenie 11,99 zł za kg. Obowiązuje limit 4 kg. W piątek, 11.08 w ramach rabatogodzin dostępne będą m.in. pieluchy marki Dada w różnych rozmiarach w cenie 19,99 zł przy zakupie dwóch sztuk z limitem 4 sztuk na kartę Moja Biedronka. W sobotę, 12.08, w ramach rabatogodzin obowiązywać będzie oferta na kawę mieloną marki Lavazza. Przy zakupie dwóch opakowań cena promocyjna za jedną sztukę wynosić będzie jedynie 9,99 zł. Wyłącznie w piątek i sobotę, 11-12.08 sieć Biedronka oferuje specjalną ofertę na piwo 12+12, do której zaliczają się także piwa bezalkoholowe. W promocji biorą udział wszystkie butelki bezzwrotne marek: Heineken, Carlsberg, Książece, Łomża, Zatecky, Lech Easy, Żywiec, Captain Jack, Desperados, Sombersby, Garage, Lech Free, Karmi.

12+12 gratis. Piwa promocja w sklepach Biedronka

Rabat na piwo przysługuje po zeskanowaniu przy kasie ważnej karty Moja Biedronka lub aplikacji Biedronka. Limit dzienny wynosi 24 produkty objęte promocją (maks. 12 gratis) na kartę Moja Biedronka. Różne rodzaje piw można mieszać dowolnie, razem z piwami bezalkoholowymi. Rabat zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane promocyjne piwa w butelkach. Oferta nie dotyczy zestawów ze szklanką lub wielopaków (piw w opakowaniach zbiorczych).