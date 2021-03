I kwartał za nami - konsolidacja w handlu tradycyjnym, e-commerce na pełnych obrotach

Kolejny trudny kwartał w handlu detalicznym, fot. kolaż zdjęć z materiałów prasowych

Kolejny lockdown, nowe podatki i …nowi konkurenci na rynku. Pandemia dziesiątkuje biznes, ale jak każdy kryzys stwarza szansę do okazyjnych przejęć i zdobywania kolejnych rynków. Przeczytaj nasze podsumowanie pierwszego kwartału w handlu i zobacz jak w trudnych czasach radzą sobie najwięksi gracze.

Nowy rok kalendarzowy - nowy rok podatkowy

Pod koniec stycznia po wielu naciskach ze strony organizacji branżowych i przedsiębiorców, rząd zdecydował, że 1 lutego ruszą sklepy w galeriach handlowych. Pożegnaliśmy się także z szeroko krytykowanymi godzinami dla seniorów. Ta sytuacja nie trwała jednak długo…

Nowy rok przyniósł wiele istotnych zmian w prawie. Nowa stawka płacy minimalnej, sprawozdania dot. zatorów płatniczych i praktyk płatniczych oraz podatek od sprzedaży detalicznej. W styczniu weszły również w życie przepisy nowelizacji kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta przyznające przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach z innymi przedsiębiorcami. To oznacza, że każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mimo że jest przedsiębiorcą, w określonych sytuacjach będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów. Na horyzoncie jest również podatek reklamowy, który obejmie również sieci handlowe.

W styczniu poznaliśmy sytuację finansową największej sieci dyskontów w kraju - Biedronki. Sprzedaż w tych sklepach wzrosła w 2020 roku do 13,47 mld euro, co oznacza wzrost rdr w euro o 6,7 proc., a w walucie lokalnej o 10,4 proc. Sprzedaż porównywalna LFL zwiększyła się o 7,1 proc. W samym czwartym kwartale 2020 r. sprzedaż Biedronki wyniosła 3,56 mld euro, co oznacza wzrost rdr w tej walucie o 5,1 proc., a w walucie lokalnej o 10,4 proc. Wzrost sprzedaży porównywalnej LFL wyniósł w tym okresie 6,9 proc. Sprzedaż Biedronki stanowiła w ubiegłym roku 69,8 proc. ogółu przychodów portugalskiej grupy Jeronimo Martins, które wyniosły w tym okresie 19,29 mld euro (wzrost rdr o 3,5 proc.). W 2020 roku Biedronka utrzymała zakładany poziom ekspansji i otworzyła 129 sklepów. Netto sieć powiększyła się o 113 sklepów i liczyła na koniec roku 3.115 placówek. Detalista zakłada, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 700 mln euro, z czego 60 proc. dotyczyć będzie Biedronki. Plan zakłada otwarcie ok. 100 nowych sklepów (ok. 50 proc. w mniejszym formacie) i modernizację 250-300 placówek.

W ostatnich dniach stycznia dobre wieści usłyszeli pracownicy sieci Kaufland. Miesięczne wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca wyniesie do 4100 zł brutto. Podwyżki weszły w życie z dniem 1 marca br.

E-commerce zwiera szeregi, Orlen pokazuje karty

Luty zdominowały informacje o inwestycjach gigantów e-commerce. Powody do radości miała także Żabka, która otworzyła sklep nr 7000. Na rynku pojawił się nowy dyskontowy szyld.

