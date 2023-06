Ile będziemy zarabiać w 2024 r.? Podano kwoty minimalne

"Przez ostatnie lata zrobiliśmy dużo, co w naszej mocy, aby poprawić warunki pracy i przywrócić godność pracy i godną płace w Polsce. Dlatego od 1 lipca płaca minimalna będzie wynosiła 3600 zł, a po nowym roku - to jeszcze zobaczymy, jakie będą rezultaty na Radzie Dialogu Społecznego - będzie przekraczała 4000 zł" - przekazał podczas konferencji prasowej szef rządu Mateusz Morawiecki.

Płaca minimalna w 2024 r.

W 2015 r. płaca minimalna w Polsce wynosiła 1750 zł brutto. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł brutto miesięcznie, a od 1 lipca 2023 r. będzie to już 3600 zł. Rząd zaproponował podniesienie płacy minimalnej do 4242 zł brutto od 1 stycznia 2024 r., a następnie do 4300 zł brutto od 1 lipca 2024 r. To wzrost o ok. 20 proc.

Do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym.

Dobra sytuacja na rynku pracy

Podwyższenie płacy minimalnej wynika z bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy – wraz z Czechami, jesteśmy krajem z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Wynosi ono aktualnie 2,7 proc. i jest najniższe od 1990 r. To idzie w parze ze wzrostem płac. Mamy także dynamiczny i stabilny wzrost gospodarczy. Tempo wzrostu PKB Polski należy do najwyższych na świecie.

– Według danych OECD, jesteśmy liderem wzrostu. To 3,8 proc. wzrostu w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do ostatniego kwartału zeszłego roku. Jest to wynik naprawdę znakomity – podkreślił premier.