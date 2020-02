Ile dostaną wierzyciele Galerii Manhattan? Niektóre wierzytelności na ponad 40 mln zł

Społka Galeria Piast prowadzi Galerię Manhattan; fot. za galeria-manhattan.pl

Sąd zatwierdził układ zawarty przez wierzycieli właściciela gorzowskiej Galerii Manhattan. Niektórzy zostaną spłaceni nawet w 100 proc. Wierzytelności wynoszą od 958,10 zł do 40 370 000 zł.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Galerii Piast (spółka, która prowadzi Galerię Manhattan) postanowił zatwierdzić układ zawarty przez zgromadzenie wierzycieli Galerii.

Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów:

Grupa nr 1 - obejmująca wierzycieli niezabezpieczonych na majątku dłużnika, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 5 000 zł (dłużnik szacuje, że wartość zobowiązań w tej grupie wynosi 958,10 zł).

Grupa nr 2 - obejmująca wierzycieli niezabezpieczonych na majątku dłużnika, których wierzytelności przekraczają kwotę 5 000 zł (dłużnik szacuje, że wartość zobowiązań w tej grupie wynosi 3 440 026,23 zł).

Grupa nr 3 - obejmująca wierzytelności wobec ZUS (1 803,95 zł)

Grupa nr 4 - obejmująca wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku (wartość zobowiązań wynosi 40 370 000 zł).

Grupa nr 5 - obejmująca wierzycieli będących udziałowcami dłużnika ( zobowiązania wynoszą 1 984 123,09 zł)

Propozycje układowe są następujące:

1. umorzenie 100% odsetek, zarówno należnych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu, jak również całości należności ubocznych (jak koszty, opłaty etc.) od wszystkich rodzajów zobowiązań z wyjątkiem wierzytelności zaliczonych do grupy 3 i 4;

2. dla wierzycieli z Grupy nr 1 - spłata 100% należności głównych jednorazowo w terminie do 15 dni po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu,

3. dla wierzycieli z Grupy nr 2 - umorzenie 50% wierzytelności głównych i spłata pozostałych 50% należności głównych w 36 ratach miesięcznych;

4. dla wierzycieli (wierzyciela) z Grupy nr 3 - spłata 100% należności głównych wraz z należnymi odsetkami i innymi wymagalnymi należnościami;

5. dla wierzycieli (wierzyciela) z Grupy 4 proponuje się: w związku z niewyrażeniem zgody przez jedynego wierzyciela na objęcie przysługujących mu wierzytelności zabezpieczonych na majątku spółki postanowieniami układu, sposób i warunki restrukturyzacji tych wierzytelności będą uregulowane w drodze indywidualnego porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem;

6. Dla wierzycieli z grupy 5 proponuje się umorzenie 100% wierzytelności głównej wraz z odsetkami należnymi do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz po tym dniu.