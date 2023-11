Ile zarabia sprzedawca, a ile kierownik sklepu Aldi? Czy sieć szykuje podwyżki?

Ile zarabiają pracownicy ALDI

- W sieci sklepów ALDI początkujący sprzedawca zarobi od 3860 zł do 4410 zł brutto. Sprzedawcy z trzyletnim doświadczeniem mogą liczyć już na pensję 4260 – 4810 zł brutto. Wynagrodzenia kierowników sklepów kształtują się od 6110 do 7910 zł brutto, w zależności od doświadczenia - podało biuro prasowe ALDI.

Czy w przyszłym roku ALDI podniesienie wynagrodzenia?

- ALDI jako pracodawca nieustająco podnosi swoją konkurencyjność rynkową zwiększając wysokość zarobków i atrakcyjność pakietu świadczeń. Poza likwidacją okresu próbnego dla nowo zatrudnionych pracowników, sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach czy możliwość korzystania z pakietów sportowych Medicover Sport i opieki psychologicznej. Każdego roku waloryzujemy wynagrodzenia pracowników tak, by poza dostosowaniem się do rządowych rozporządzeń zwiększać ich atrakcyjność rynkową, tak będzie i tym razem - odpowiada sieć.