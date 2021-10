Ile zarabiają dyskonty w Polsce? Porównujemy wyniki Biedronki, Lidla, Aldi i Netto

Biedronka

Spółka Jeronimo Martins Polska podaje w raporcie za ubiegły rok, że wzrost sprzedaży połączony z korzystniejszą ofertą sprzedażową, zarządzaniem promocjami i ofertą artykułów niebędących w stałym asortymencie, dyscypliną operacyjną oraz dbaniem o wydajność pomogły złagodzić zwiększone koszty związane z pandemią, co umożliwiło w 2020 roku osiągnięcie wskaźnika EBITDA na poziomie 6,92%. EBITDA wygenerowana przez spółkę w 2020 wzrosła o 9,9% do wartości 4,23 mld zł. W roku finansowym 2020 spółka odnotowała przychody operacyjne na poziomie 61.287.886.412 zł. Jednocześnie koszty operacyjne wyniosły 58.115.528.476 zł, co przełożyło się na zysk operacyjny na poziomie 3.172.357.936 zł. Biorąc pod uwagę koszty finansowe poniesione przez spółkę w kwocie 169.396.771 zł, przychody finansowe na poziomie 22.811.032 zł oraz podatek dochodowy wynoszący 582.566.351 zł, spółka wypracowała zysk netto w kwocie 2.443.205.846 zł. Firma finansuje działalność bieżącą głównie ze środków własnych.

Sieć w swoim raporcie podkreśla, że otoczenie w 2020 roku pozostało silnie konkurencyjne i nastawione na promocje, a klienci nadal preferowali sklepy „po sąsiedzku” jednocześnie dostosowując się do obowiązujących restrykcji ograniczając liczbę wizyt w sklepie. W przypadku Biedronki zostało to w całości zrekompensowane poprzez wzrost średniej wartości koszyka.

Jeśli chodzi o realizację rocznego planu inwestycyjnego, oprócz otwarcia 129 nowych lokalizacji, z których 46 w mniejszym formacie, należy podkreślić realizację planu remontów sklepów, który obejmował 267 lokalizacji i pozwolił na wzmocnienie konkurencyjności rynkowej Biedronki, poprawę doświadczeń zakupowych, ochronę wydajności oraz umocnienie wzrostu LFL.

Biedronka posiadała na koniec roku 82 sklepy o mniejszym formacie. Od początku roku spółka kontynuowała realizację projektu kas samoobsługowych w swoich sklepach, kończąc 2020 rok z ponad 1100 sklepami (około 3750 kasami) oferującymi tę alternatywę. Sieć formułując plany na 2021 r. zapowiedziała, że skupienie się na wydajności pozostanie strategiczne, a technologia będzie odgrywać tutaj ważną rolę.

Lidl

Światowy obrót Grupy Schwarz, do której należy m.in. Lidl, w roku obrotowym 2019/2020 wyniósł ok. 113,3 mld euro.

Grupa kontroluje w Polsce aż 13 spółek zależnych. My skupimy się na kluczowych podmiotach. Lidl sp. z o.o. z sp. k., która zajmuje się w naszym kraju prowadzeniem sklepów z szyldem Lidl, opublikowała raport za okres 1 marca 2020 roku – 28 lutego 2021 roku. W tym okresie przychody ze sprzedaży roku wyniosły 23 870 306 tysięcy złotych. Suma bilansowa na dzień 28 lutego 2021 roku wynosiła 13 592 630 tysięcy złotych, a kapitał własny wyniósł 9 193 141 tysięcy złotych. Zysk netto za ten okres to 1 688 148 888 zł.

Jeśli chodzi o Lidl Polska sp. z o.o (prowadzenie centrali) przychody ze sprzedaży wyniosły 212 114 tysięcy złotych. Suma bilansowa to 182 134 tysiące złotych, a kapitał własny na dzień 28 lutego 2021 roku. Zysk netto to 14 026 469 zł.

Lidl w Polsce prowadzi obecnie ok. 760 sklepów i 11 własnych regionalnych centrów dystrybucji. Sieć zatrudnia 22 003 pracowników. Firma nie podała prognoz na 2021 r., ani nie opisuje swojej działalności w 2020 roku.

Aldi

Rachunek zysków i strat spółki Aldi za 2020 rok przedstawia się następująco:

• przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 1.764.576.824,98 zł,

• koszty działalności operacyjnej wyniosły 1.866.473.085,55 zł,

• strata ze sprzedaży wyniosła 101.896.260,57 zł,

• pozostałe przychody operacyjne wyniosły 24.714.795,81 zł,

• pozostałe koszty operacyjne wyniosły 69.494.504,36 zł,

• strata z działalności operacyjnej wyniosła 146.675.969,12 zł,

• przychody finansowe wyniosły 2.511.858,59 zł,

• koszty finansowe wyniosły 30.084.422,28 zł,

• strata z działalności gospodarczej wyniosła 174.248.532,81 zł,

• strata brutto wyniosła 174.248.532.81 zł,

• odroczony podatek dochodowy wynoszący 4.435.943,71 zł.

W związku z wykazaniem przez spółkę podatku odroczonego w ostateczności strata netto w 2020 roku wyniosła 169.812.589,10 zł.

W roku 2021 spółka zamierza kontynuować swoją działalność i prowadzić dalszą ekspansję na rynku polskim. Zarząd firmy podjął decyzję, iż z dniem 01-01-2022 w ramach reorganizacji zostanie z firmy Aldi Sp. z o.o. wyodrębniona zorganizowana część przedsiębiorstwa. W pierwszej połowie roku 2021 zarejestrowano nowy podmiot o nazwie Aldi Retail Sp. z o.o. Z dniem 1 stycznia 2022 będą funkcjonowały dwie spółki: Aldi Sp. z o.o., która będzie spółką nieruchomościową oraz Aldi Retail Sp. z o.o., która przejmuje całą działalność operacyjną. Planowane jest przeniesienie aportem wyodrębnionego pionu do spółki zależnej, w której Aldi Sp. z o.o. będzie posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym. Decyzja o wyodrębnieniu „ZCP” została podjęta z uwagi na podobne działania, ujednolicenie struktury firmy we wszystkich krajach, w których sieć ALDI prowadzi działalność gospodarczą jak również ze względów ekonomicznych i prawnych.

ALDI w Polsce posiada 183 sklepy i zatrudnia blisko 3500 pracowników. Pod koniec roku ma ruszyć sklep nr. 200.

Netto

W 2020 roku spółka Netto wygenerowała zysk netto w wysokości 124.690 tys. zł. Przychody firmy wzrosły z 3,5 mld zł w 2019 r. do 3,88 mld zł w 2020 roku. Firma zamknęła rok sumą bilansową 2,85 mld zł i zmniejszenie środków pieniężnych o 3,95 mln zł. Firma otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 17 434 263,32 zł.

W 2020 r. sieć Netto powiększyła się z 380 do 394 sklepów. Spółka wciąż zamierza aktywnie inwestować na polskim rynku. Przypomnijmy, ze firma przejmuje sklepy to sieci Tesco, która zdecydowała się opuścić nasz kraj.T rwają prace nad przekształceniem 300 przejętych sklepów. Polska już teraz jest największym rynkiem wzrostu Grupy Salling (właściciel Netto), a wraz z przejęciem grupa realizuje strategicznie plany ekspansji w Polsce, które są podstawą ogólnej strategii firmy. Konwersja sklepów po Tesco z pewnością będzie miała duży wpływ na wyniki firmy za bieżący rok.