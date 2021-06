Inflacja bije rekordy. Kto weźmie na siebie wzrost cen?

Przyczyn rosnącej inflacji jest wiele, wśród nich jest drożejąca żywność. Fot. Shutterstock

Wzrosty cen wielu kategorii, w tym żywności, a także niska baza sprzed roku powodują, że poziom inflacji bije rekordy. Zdaniem ekspertów, inflacja nadal będzie wysoka a żywność nadal będzie drożała. Czy sieci handlowe są już gotowe na podwyżki cen w swoich placówkach?

Inflacja w maju osiągnęła poziom najwyższy od lutego 2020 r. Przyczyn jest wiele, wśród nich jest drożejąca żywność i paliwo, dobra sytuacja na rynku pracy i skłonność konsumentów do wydawania pieniędzy.

Nie należy spodziewać się dużego spadku inflacji choć powinna się ona ustabilizować. Ceny żywności nadal pozostaną wysokie.

Sieci handlowe w czasie pandemii miały możliwość zwiększenia swoich marż. Nie znaczy to jednak, że wezmą na siebie cały wzrost rosnących cen surowców i wynagrodzeń.

Zgodnie z finalnymi danymi GUS, opublikowanymi we wtorek 15 czerwca, inflacja zwiększyła się w maju do 4,7 proc. (w kwietniu było to 4,3 proc.). Wstępny szacunek GUS zakładał inflację na poziomie 4,8 proc., podobnie jak konsensus rynkowy. Analitycy Credit Agricole spodziewali się wskaźnika inflacji na poziomie 4,9 proc. Zwrócili oni uwagę, że inflacja osiągnęła najwyższy poziom od lutego 2020 r.

Wiele przyczyn wzrostu inflacji

Zdaniem Marcina Czaplickiego, eksperta PKO BP, przyczyną wzrostu inflacji są m.in. efekty statystyczne, czyli niska baza odniesienia z ubiegłego roku. - Rok temu płaciliśmy na stacjach benzynowych ok. 4 zł za litr paliwa, a wszystko to za sprawą nurkujących cen ropy. Teraz ceny ropy są zdecydowanie wyżej, a za nimi także ceny paliw. Również żywność zaczęła rosnąć. Jest to wynik połączenia niskiej bazy z ponadprzeciętnym wzrostem cen. Nie spowalnia także inflacja bazowa. W maju wzrosła ona prawdopodobnie do 4,0 proc. r/r. Wzrost cen dotyczy więc szerokiego wachlarza dóbr i usług, co wskazuje na generalny trend inflacyjny – mówi Marcin Czaplicki w rozmowie z dlahandlu.pl.

Krystian Jaworski, starszy ekonomista Credit Agricole także wymienia ceny paliw i żywności jako jedne z głównych przyczyn rosnącej inflacji. Zauważa on, że dynamika cen paliw w maju wyniosła 33,1 proc. r/r (wobec 28,1 proc. w kwietniu), co było związane przede wszystkim z efektami niskiej bazy sprzed roku. - Do wzrostu inflacji przyczyniła się również wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (1,7 proc. wobec 1,2 proc.). Wyższe tempo wzrostu cen w tej kategorii w znacznym stopniu wynikało z wyższej dynamiki cen mięsa. Odpowiadały za to efekty niskiej bazy sprzed roku oraz wzrost cen drobiu, z uwagi na jego obniżoną podaż spowodowaną ptasią grypą – wymienia ekspert.

