Inflacja największym darem, jaki może otrzymać sektor handlowy?

Co wpływa na inflację i dynamikę cen żywności?, fot. shutterstock

Inflacja? Dla sklepów to eldorado, cieszą się na samą myśl, że mogą podnosić ceny. Przecież nikt nie zauważy, że doliczono kilka-kilkanaście groszy więcej niż rzeczywiście wymaga tego sytuacja - pisze money.pl

Rosną ceny mięsa, warzyw, owoców, nabiału, pieczywa i wszystkiego, co potrzebne nam w codzienności. Można wszystko zrzucać na karb inflacji, rosnących cen paliwa itd. Jednak bez wątpienia dla detalistów jest to świetna okazja do zarobienia z górką.





O takim mechanizmie pisze "CNN Business". Burt Flickinger, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej Strategic Resource Group, zauważa, że sklepy w cenach kompensują sobie pełną stopę inflacji "plus nieco więcej". Posługuje się przykładem, jeśli cena mięsa płacona przez sklep dla dostawcy rośnie o 6 centów, sklep podniesie cenę na półce o 10 centów. To przykład zza oceanu, ale nie miejmy złudzeń, jest wykorzystywany również w kraju nad Wisłą.

Jak powiedział Flickinger w rozmowie z CNN, inflacja jest "największym darem, jaki może otrzymać sektor handlowy". Dodał też, że od lat sklepy nie miały takich korzyści płynących ze wzrostu inflacji jak obecnie.

