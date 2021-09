Inflacja szybuje, portfele Polaków chudną. Co dalej z cenami żywności?

GUS podał, że sierpniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 5,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na poziom inflacji (wskaźnik CPI) duży wpływ mają zmiany cen żywności - udział tej kategorii we wskaźniku jest największy i wynosi w Polsce aż 27,8%.

Eksperci nie mają dobrych wiadomości – ceny żywności najprawdopodobniej nadal będą rosnąć. Jednak zdania co do poziomu przyszłej inflacji są podzielone.

Wzrost cen obniża siłę nabywczą konsumentów. W przypadku tych, którzy mają podnoszone płace, efekt podwyżek pensji neutralizuje podwyżki cen, jednak oni także w końcu odczują wzrost cen.

Inflacja, deflacja, hiperinflacja

Ekonomiści zwracają uwagę, że obecna inflacja jest najwyższa od 20 lat. Pojawia się nawet siejące grozę słowo „hiperinflacja”. Przypomnijmy, hiperinflacja to ogólny wzrost cen przekraczający 50%. Polacy pamiętają ją z lat 90-tych. Na szczęście eksperci uspokajają: hiperinflacja nam nie grozi.

Warto zwrócić uwagę także na to, że inflacja jako taka nie jest zjawiskiem negatywnym, jeśli tylko wzrost cen jest na stabilnym poziomie, około 2-3 proc. Jeśli inflacja spadnie poniżej zera, to mamy do czynienia z deflacją. Długotrwała deflacja to horror dla przedsiębiorstw i szybka droga do stagnacji gospodarki.

Obecna sytuacja w Polsce pokazuje po raz kolejny, że gospodarka to system naczyń połączonych i bardzo łatwo zburzyć jej delikatną równowagę.

Co stoi za wzrostem inflacji?

- Za przyspieszającą inflacją stoją czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne (krajowe). Do tych pierwszych zaliczyć należy przede wszystkim pandemię, która spowodowała braki towarów ze względu na lockdowny i restrykcje w wielu krajach oraz zaburzenia (przerwy) w łańcuchach dostaw. Również gwałtowny wzrost popytu po znoszeniu restrykcji, niemal wszędzie i w tym samym czasie, spowodował wzrosty cen zarówno towarów, jak i usług. Bardzo mocno podrożała m.in. ropa naftowa, a w ślad za nią paliwa, co w ostateczności „rozlewa się” po całej gospodarce. W UE dochodzi do tego droga polityka klimatyczna, która przekłada się m.in. na wzrost cen energii – wymienia Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

- Do czynników krajowych zaliczyć należy zaliczyć z kolei wzrosty cen regulowanych, opłat za wywóz śmieci, ale także rosnące ceny usług, nie tylko w związku ze wzrostem kosztów ich świadczenia w pandemicznej rzeczywistości, ale także m.in. w wyniku podwyżek płacy minimalnej. Niestety większość z tych czynników nie zniknie w kolejnych miesiącach, a niektóre z nich mogą wręcz przybierać na sile (jak np. wzrost cen energii). Dlatego też nie uważam, że obecny podwyższony poziom inflacji jest zjawiskiem przejściowym. Podwyższona inflacja zostanie z nami na dłużej, co najmniej do 2023 r. – dodaje.