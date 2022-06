Inflacja weryfikuje rynek: Bio Family to już tylko dwa sklepy

Na handlowej mapie sieci działają już tylko dwie poznańskie placówki (Poznań ul. Ku Cytadeli oraz Poznań ul. Olszytyńska). W ostatnim czasie zamknięto następujące lokalizacje: Wrocław, Kępa Mieszczańska, ul. Dmowskiego 7

Warszawa, Wola, ul. Karolkowa 28, Warszawa ul. Powsińska.

Pierwszy supermarket Bio Family powstał w listopadzie 2017 roku w Poznaniu. W szczytowym okresie (rok 2020) sklepów było 7: trzy w Poznaniu, w Swarzędzu, Wrocławiu i dwa w Warszawie. W planach były otwarcia w kolejnych dużych miastach: w Krakowie, Gdańsku, Łodzi oraz Gdyni.

Już nie eko i bio. Teraz Polacy kupują najtańszą żywność

Przypomnijmy, że według ostatniego badania Gfk, ponad 40 proc. polskich nabywców deklaruje, że będzie kupować tańsze artykuły spożywcze. Konsumenci coraz rzadziej sięgają po polską i lokalną żywność. Na popularności tracą także trendy ekologiczne. – Jeszcze w październiku ubiegłego roku po najtańsze produkty sięgał co trzeci konsument. Obecnie ten czynnik wzrósł o 8 punktów procentowych. To znacząca zmiana w trendach konsumenckich, która wynika z obecnej sytuacji gospodarczej ale także niepewności co do przyszłości – podkreśla Dominika Grusznic-Drobińska, director marketing & consumer intelligence w GfK.