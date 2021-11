Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów

Debata zaczęła się od wystąpienia Katarzyny Siczek, współzałożyciela start-upu It’s Bean, która opowiadała o swoim start-upie oraz o roślinnych zamiennikach produktów mlecznych. Zauważyła, że wśród roślinnych zamienników jogurtów dominują sojowe i kokosowe. Ponieważ sporej liczbie osób nie odpowiadają te dwa składniki, narodził się pomysł aby zaproponować inny produkt bazowy – fasolę.

Drugie wystąpienie miała Katarzyna Młynarczyk, Digital Marketing Lead, COO, Socjomania, Co-Founder, Rebread. - Rebread powstało z bardzo konkretną misją przetwarzania niesprzedanego czerstwego pieczywa i zachowanie go w obiegu. Nasza marka powstała z pewnego problemu, wyzwania jakim jest było zarządzenie niesprzedanym pieczywem w piekarni rzemieślniczej - mówiła Katarzyna Młynarczyk.

Sukcesy mijającego roku

​Artur Gajewski, dyrektor marketingu i R&D, Purella podkreślił, że w odczucie Purelli firma nadal jest start-upem. - Tak się postrzegamy. Może jesteśmy w późniejszej fazie rozwoju, ale tak się postrzegamy i tak działam w tworzeniu strategii marketingowej. Patrząc na miniony rok to najbardziej jestem zadowolony i dumny z tego, że po dwóch latach ciężkiej pracy udało się nam zamknąć projekt inwestycyjny i uruchomić własny zakład produkcyjny w Białymstoku - powiedział Artur Gajewski.



Z kolei dla Krzysztofa Klincewicza, profesora Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownika projektu EIT Food RIS Consumer Engagement Labs, ostatni rok był zaskakujący i interesujący. - Tak było z doświadczenia moich projektów. Chociażby doświadczenie koronawirusa, problemów, które nagle okazywały się szansą na innowacyjność. Consumer Engagement Labs gdzie bardzo intensywnie pracowaliśmy z panelami konsumenckimi w kilkunastu krajach, w marcu ubiegłego roku zostaliśmy zmuszeni do dosyć drastycznego przeprojektowania metodologii, zmiany podejść, przeniesienia się na zooma... Okazało się, że to się sprawdziło. Najlepszym podsumowaniem tych doświadczeń było doświadczenie super zadowolonych i produktywnych seniorów, z którymi pracowaliśmy we Włoszech w okresie szczytu koronawirusa.

