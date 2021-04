Intermarche w nowym sojuszu zakupowym

asino i Intermarché będą wspólnie robić zakupy, fot. mat. pras.

Francuskie grupy detaliczne Casino i Intermarché będą nie tylko wspólnie robić zakupy, ale także rozwijać usługi cyfrowe i produkować marki własne.

Międzynarodowy sojusz zakupów

Casino Group i Intermarché ogłosiły partnerstwo strategiczne na pięć lat, w którym chcą wykorzystać swoje mocne strony. Przede wszystkim będą kupować razem we własnym kraju. Intermarché zajmuje się negocjacjami z międzynarodowymi producentami marek spożywczych. Marki własne, produkty rolne, owoce morza oraz marki małych i średnich producentów nie wchodzą w zakres umowy. Casino będzie prowadzić negocjacje ws. artykułów nieżywnościowych.

Poza Francją obie grupy zawrą sojusz zakupowy w celu „oferowania usług międzynarodowych” dużym grupom przemysłowym działającym w Europie i Ameryce Łacińskiej. Sojusz dotyczyć będzie ograniczonej liczby dostawców, którzy ze względu na swoją skalę lub zasięg geograficzny mają dominującą pozycję na rynku.

Usługi cyfrowe i marki własne

Na tym się nie kończy. Intermarché i Casino utworzą również spółkę joint venture w celu sprzedaży oferty mediów cyfrowych dla marek FMCG we Francji. Wspólnie partnerzy mają dostęp do ogromnej ilości danych transakcyjnych, a dzięki działowi RelevanC Casino ma już duże doświadczenie w komunikacji cyfrowej. W ten sposób detaliści chcą odpowiedzieć na dominującą pozycję „globalnych graczy działających we Francji”. Wreszcie, Intermarché i jej przemysłowy oddział Agromousquetaires będą konkurować o kontrakty na produkcję produktów marek własnych pochodzenia francuskiego dla Casino Group. Współpraca musi oczywiście zostać zatwierdzona przez francuskie organy ochrony konkurencji.

Ogłoszenie współpracy francuskich sieci handlowych nastąpiło wkrótce po tym, jak Casino ogłosiło koniec swojego sojuszu zakupowego Horizon, w ramach którego współpracowało z Auchan, Metro, Dia i Schiever Group.