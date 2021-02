Intermarche w Szczecinku zmodernizowane. Format Power będzie standardem dla sieci

Grupa Muszkieterów zapowiada, że docelowo planuje wdrożyć koncept Power we wszystkich supermarketach Intermarché. Fot. materiały prasowe

Rozszerzona oferta produktów, nowy, intuicyjny układ oraz zmiany wizualne to część z modyfikacji wprowadzanych do sklepów Intermarché w ramach konceptu Power. 1 lutego br. odbyło się reotwarcie supermarketu w Szczecinku, który jest drugim po Pabianicach sklepem sieci działającym w nowej odsłonie. Grupa Muszkieterów zapowiada, że docelowo planuje wdrożyć koncept Power we wszystkich supermarketach Intermarché.

– Obecnie intensywnie pracujemy nad wprowadzeniem konceptu do sklepu w Śremie, jego reotwarcie zaplanowane jest na pierwszą połowę marca – mówi Benjamin Ferte, członek Zarządu Dyrekcji Handlowej Intermarché, a od września 2020 prezes spółki SCA Petrole Polska i dodaje – Kolejne zaplanowane lokalizacje to sklepy w Oleśnicy oraz Nowej Soli. Naszym celem jest to, aby właściciele placówek Intermarché mogli na żywo zobaczyć supermarkety w nowej odsłonie, a w efekcie chętniej wprowadzali koncept do prowadzonych sklepów.

Intermarché w Szczecinku przeszło zmianę układu supermarketu – strefa świeżych produktów znajduje się przy wejściu do sklepu, a urządzenia chłodnicze z produktami mrożonymi zostały przeniesione bliżej kas. Kasy z kolei zostały wymienione na takie z dłuższymi taśmami kasowymi oraz specjalnym miejscem na torby i siatki dla klientów. Ponadto Muszkieterowie rozszerzyli asortyment oferowanych produktów. Klienci mogą kupić więcej artykułów świeżych, bio, fit i dań gotowych, a nowe pozycje pojawiły się także w działach kuchnie świata, nabiał czy napoje. W supermarkecie zostały wyznaczone specjalne miejsca na kulinarne inspiracje, ofertę promocyjną oraz sezonową. Kolejne nowości to samoobsługowa krajalnica do pieczywa, a także sprzedaż części produktów, np. wędlin, mięs czy serów, na dwa sposoby: tradycyjnie oraz w formie gotowych, świeżo zapakowanych w próżniowe woreczki porcji.

– Proponujemy mieszkańcom Szczecinka produkty dostarczane przez lokalnych dostawców, np. nabiał, warzywa, owoce oraz wybrane produkty z gamy suchej. Ponadto w naszym sklepie działa wędzarnia, w której przygotowujemy produkty dla klientów – mówi Małgorzata Kuś, właścicielka sklepu Intermarché w Szczecinku.

Muszkieterowie wprowadzili także wizualne zmiany w supermarkecie w Szczecinku – odświeżona została szata graficzna wnętrza sklepu, komunikacji wizualnej oraz elewacji frontowej budynku. Wymienione zostały również metalowe meble i podłoga w strefie ryneczku, a także zamontowano nowe oświetlenie LED. Z okazji reotwarcia sklepu klienci otrzymali specjalnie przygotowane gazetki.

Na koniec 2019 roku spółka ITM, odpowiedzialna za rozwój Grupy Muszkieterów (szyldy Intermarche i Bricomarche) zatrudniała 143 osoby. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto kształtowało się na poziomie 6 tys. zł. W 2019 Spółka zatrudniła 18 nowych pracowników i zwolniła 31.

W dalszej perspektywie Grupa planuje stworzyć sieć 800 sklepów Intermarché i 400 Bricomarché,

skoncentrować się na modernizacji sklepów i dalszych udogodnieniach dla klienta oraz zmianach w

asortymencie produktów.

Łączne przychody ITM związane z jej działalnością podstawową wyniosły w 2019 roku

75 mln złotych. W roku 2019 ITM odnotował stratę w wysokości 50,9 mln zł. Głównym

czynnikiem oddziałującym na poziom wyniku finansowego była aktualizacja wartości inwestycji

w jednostkach powiązanych. Spółka zamierza kontynuować działalność i intensywnie rozwijać posiadaną sieć supermarketów przy zapewnionym wsparciu finansowym udziałowca ITM Entreprises S.A.S.