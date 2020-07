Intermarche z programem obniżek do 56 proc. na owoce i warzywa

Intermarché obniża ceny produktów nie tylko jako skutek zmian stawek VAT, ale także w ramach równolegle uruchomionego specjalnego programu promocyjnego. Od lipca klienci będą mogli kupić kluczowe produkty ze wszystkich kategorii taniej nawet do 56 proc.

W lipcu program obejmie ponad 1 000 wybranych produktów z różnych kategorii. W ramach programu co tydzień będzie obowiązywała inna oferta z promocyjnymi cenami. W pierwszym tygodniu lipca rabaty objęły m.in. warzywa i owoce (taniej nawet do 56 proc.) wędliny (do 42 proc.) oraz nabiał (do 33 proc.).

W kolejnych tygodniach kupujący w Intermarché będą mogli nabyć wybrane artykuły taniej do 50, 40 oraz 30 proc.

Drugim filarem, na którym został oparty program, jest obniżka cen wybranych produktów z uwagi na obniżone stawki VAT.