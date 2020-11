Internetowe FRSiH: Przejęć można spodziewać się w branżach dotkniętych kłopotami jak HoReCa czy drobiarstwo

Wszyscy żyjemy obecnie w bardzo niepewnych czasach – zarówno konsumenci jak i wszystkie branże gospodarki. Branża spożywcza jest branżą strategiczną dla gospodarki, ale też mierzy się w trakcie trwającej pandemii z wieloma wyzwaniami. Uczestnicy debaty zatytułowanej „2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej” w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu zgodnie stwierdzili, obecny czas trzeba przekuć w coś dobrego.

- Jak powiedział Winston Churchill: nie zmarnujmy dobrego kryzysu. A zatem traktujmy ten czas jako okazję. Obserwujmy rozwijające się trendy, bo kryzys minie, a one zostaną z nami na dłużej jak chociażby silnie postępująca cyfryzacja to krok w dobrą stronę – podkreślił podczas debaty Łukasz Targoszyński, adwokat z kancelarii Baker McKenzie.

W trakcie debaty zatytułowanej "2020 – rok zmian czy stagnacji? Nowy impuls w konsolidacji branży spożywczej" rozmawiano o tym czy pandemia to dobry czas na fuzje i przejęcia w branży spożywczej i w których kategoriach rynku żywności i napojów konsolidacja może przyspieszyć? Czy to dobry czas na myślenie o sukcesji w firmach?

Poruszono też takie tematy jak fuzje i przejęcia w czasie lockdownu, a także wyzwania dla managerów oraz prognozy na 2021 rok, czyli wielka konsolidacja wciąż przed nami.

W dyskusji wzięli udział: Marcin Czarnecki, FMCG Food industry expert, CEO, GM, Interim Manager for Polish & CEE market leaders, Piotr Grauer, dyrektor, Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć, KPMG, Bogusław Kowalski, prezes, Graal , Bartłomiej Rychcik, CEO, Enata Bread, Łukasz Targoszyński, adwokat, Baker McKenzie, Tomasz Stamirowski, partner zarządzający, Avallon.

Uczestnicy debaty mówili o tym, że w początkowej fazie pandemii transakcje konsolidacyjne spowolniły, ale teraz już wszystko wróciło w miarę do normy i widać też było obszary, w których COVID przyspieszył podjęcie decyzji o sprzedaży firmy czy o konsolidacji. Na rynku jest dużo pieniędzy i widać chęć do inwestowania, czy to wśród funduszy inwestycyjnych czy też inwestorów branżowych, ale trzeba umieć przewidzieć ryzyka. A klimat do inwestycji jest dobry. Nasilonych transakcji konsolidacyjnych i przejęć można spodziewać się w branżach dotkniętych kłopotami jak np. HoReCa, czy drobiarstwo. Również sukcesje będą teraz jeszcze bardziej motywem przewodnim do sprzedaży firm i transakcji konsolidacyjnych w różnych segmentach rynku.

Marcin Czarnecki, prezes zarządu ProteinRise Sp. z o.o. wskazał zaś, że planowanie scenariuszowe to dobry pomysł na radzenie sobie z niepewnością i ogarnięcie zarzadzania.

Bogusław Kowalski, prezes Grupy Graal postrzega okres pandemii jako kryzys, który przeminie.

