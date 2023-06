Inwestorzy Palikota tracą cierpliwość

Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA (MPWiW) to alkoholowy holding zarządzany przez Janusza Palikota, byłego polityka, a obecnie przedsiębiorcę. Główne źródło finansowania tego biznesu to tzw. pożyczki społecznościowe o nazwie Bunt Finansowy. Umowy zawierano pomiędzy inwestorami indywidualnymi a spółką Tenczynek Dystrybucja SA, wchodzącą w skład grupy MPWiW.

To koniec Buntu Finansowego?

Osoby, które zainwestowały pieniądze w Bunt Finansowy, tracą jednak cierpliwość, bo jak informują, spółka nie płaci im odsetek. Dotarliśmy do dwóch poszkodowanych mężczyzn, którzy opowiedzieli nam, jak wyglądała inwestycja i kontakt firmą.

Łukasz Orzeł i Kamil Rachwał, bo o nich mowa, w styczniu tego roku pożyczali Tenczynkowi Dystrybucja SA po 20 tys. zł. W rok mieli zarobić na tym 3,2 tys. zł (14 proc. odsetek plus dwa proc. kwoty pożyczonego kapitału). O ofercie dowiedzieli się z internetu.

Odsetki miały być wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca. Gdy firma nie wypłaciła pieniędzy za kwiecień, naszym rozmówcom zapaliła się czerwona lampka. A gdy nie dostali odsetek też za maj, wypowiedzieli umowy i wysłali firmie wezwanie do zapłaty. Do dziś nie odzyskali pieniędzy.

Sprawę w całości opisuje money.pl