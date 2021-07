Jaja klatkowe zniknęły z ponad 1100 sklepów Biedronka

Biedronka usunęła jaja klatkowe już z ponad 1100 sklepów 05.07.2021; fot. materiały prasowe Biedronka

Od lipca już jedna trzecia placówek sieci Biedronka sprzedaje tylko jaja świeże oznaczone cyframi 0,1,2. Kolejne placówki przestaną oferować jaja klatkowe od września, a ostatnie z końcem 2021 roku.









Biedronka ogłosiła, że zaprzestanie sprzedaży świeżych jaj klatkowych do końca 2021 roku. Pierwszym regionem, który zrezygnował z jaj oznaczonych symbolem „3” z początkiem tego roku, był ten obejmujący Warszawę. Od lipca br. dołączają kolejne regiony sieci, obsługiwane przez centra dystrybucyjne w Brzegu, Mszczonowie, Sieradzu, Krakowie i Sosnowcu. Łącznie jest to już ponad 1100 sklepów z szyldem Biedronka

1 września br. zaprzestanie sprzedaży jaj klatkowych kolejne 1000 placówek Biedronki, zaopatrywanych przez centra dystrybucyjne w Grudziądzu, Kostrzynie, Gdańsku, Rudzie Śląskiej i Gorzowie Wielkopolskim.



- Ogłoszony przez nas proces odchodzenia od sprzedaży świeżych jaj klatkowych postępuje zgodnie z założonym przez nas planem. Co więcej, rezygnacja z jaj „trójek” zakończy się w Biedronce na długo przed rozważanym przez instytucje unijne terminem - mówi Marcin Domański dyrektor handlowy w sieci Biedronka.