Jak będą otwarte sklepy w długi czerwcowy weekend?

Gdzie zrobimy zakupy w długi czerwcowy weekend? fot. unsplash.com

Gdzie zrobimy zakupy w trakcie długiego weekendu?

W czartek 3 czerwca czynne będą sklepy na stacjach benzynowych oraz te placówki, w których za ladą stanie ich właściciel. Często będą to małe osiedlowe sklepy. Szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych placówek możemy też sprawdzić na ich stronach internetowych.



Oto wykaz wybranych placówek:

Aldi: Godziny otwarcia sieci Aldi nie ulegną zmianie. Sklepy w dni handlowe będą czynne od 06:00 do 22:00. W Boże Ciało, czyli 3 czerwca, sklepy będą nieczynne.

Auchan: Godziny otwarć sklepów Auchan pozostają bez zmian, w Boże Ciało będą zamknięte.

Biedronka: Placówki Biedronki 3 czerwca będą zamknięte, a w pozostałe dni będą czynne według standardowych godzin otwarcia. Sklepy tej sieci informują w internecie o godzinach funkcjonowania.

Carrefour: - W dni przed długim weekendem w czerwcu (3-6 czerwca) nie planujemy zmian godzin otwarcia hipermarketów i supermarketów Carrefour. W przypadku sklepów franczyzowych, właściciele sami ustalają dni i godziny, w których sklepy są otwarte.

Intermarché: - Sklepy Intermarché są prowadzone przez polskich, niezależnych przedsiębiorców, którzy sami podejmują decyzje dotyczące ich supermarketów – także godziny otwarć sklepów są ustalane indywidualnie przez właścicieli.

Kaufland: - Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów w czerwcu to: 6:00-23:00. Trzy markety będą czynne do godziny 22:00. Są to sklepy w następujących lokalizacjach: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3). Jednocześnie informujemy, że w dniach 3 i 6 czerwca nasze markety będą nieczynne - informuje Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej.

Lidl: Sklepy Lidl Polska będą zamknięte podczas święta Bożego Ciała (czwartek, 03.06.) oraz w niedzielę niehandlową (06.06.). W pozostałe dni, placówki będą funkcjonować według standardowych godzin otwarcia - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Netto: Godziny otwarć sklepów Netto pozostają bez zmian, 3 i 6 czerwca będą zamknięte.

Polomarket: 2 czerwca sklepy Polomarket będą dłużej otwarte, czyli do godz. 22:00. W pozostałe dni otwarte są w standardowych godzinach, a 3 i 6 czerwca są nieczynne.

Stokrotka: 2 maja, w środę przed Bożym Ciałem, wszystkie sklepy Stokrotka będą otwarte dłużej niż zwykle, czyli do godz. 23.00. Z kolei po Bożym Ciele, a więc w piątek, 4.06 i w sobotę, 5.06 supermarkety i markety Stokrotka będą czynne dla klientów, zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia. W niedzielę, 6.06 otwarte będą tylko sklepy Stokrotki formatu express. Oddzielna kwestia to sklepy franczyzowe, gdzie decyzja o otwarciu sklepów w te dni należy do każdego z franczyzobiorców.

Żabka: 2 czerwca, czyli w środę poprzedzającą Boże Ciało, sklepy Żabka będą czynne w regularnych godzinach, między 6:00 a 23:00. Podczas święta Bożego Ciała obowiązują takie same zasady działalności handlowej, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu.

