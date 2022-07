Jak oszczędzać prąd w sklepie?

W zależności od tego, czy mamy jeden punkt, wiele rozsianych w okolicy, czy też prowadzimy sklep franczyzowy, w różnym stopniu możemy podejmować autonomiczne decyzje i samodzielnie regulować wysokość ponoszonych kosztów. Warto jednak przeanalizować poniższą listę i wybrać z niej te punkty, które możemy szybko i sprawnie zrealizować.

W trakcie nowych inwestycji czy wymiany starszych sprzętów, powinniśmy bardzo dokładnie zwracać uwagę na klasę energetyczną urządzenia. Obecnie najwyższą klasą energetyczną jest A, a najniższą G. Co więcej, na etykietach znajdziemy również tzw. klasy hałasu, które informują o poziomach natężenia dźwięku.

W zależności od tego, czy lokal, który użytkujemy należy do nas, czy jest wynajmowany, możemy mieć większą czy mniejszą możliwość samodzielnego wyboru oświetlenia. Jeśli planujesz zakup, pamiętaj, by było to oświetlenie energooszczędne, ponieważ będzie się świeciło zdecydowaną większość czasu, w którym otwarty jest sklep. Skutecznym rozwiązaniem jest montaż oświetlenia LED, które charakteryzuje się dużą trwałością i nie pobiera wiele prądu.

Mądrze wybierz klimatyzację i rozsądnie z niej korzystaj:

Przed zakupem klimatyzacji warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości finansowe, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji – czy będzie to klimatyzator stacjonarny, przenośny, czy też wystarczy montaż wiatraków.

Warto wietrzyć pomieszczenia możliwie wcześnie rano i wieczorem, kiedy powietrze na dworze jest chłodno.

Schładzajmy pomieszczenia jedynie o kilka stopni względem temperatury panującej na dworze.

Jeśli tylko mamy taką możliwość, zasłaniajmy okna – świecące w nie promienie słoneczne to gotowa recepta na bardzo wysoką temperaturę. Dlatego warto zainwestować choć w najprostsze rozwiązania, takie jak rolety, markizy czy zasłony.

Urządzenia, które są nam niezbędne w pracy, warto wyłączać z prądu po jej zakończeniu. Można w tym celu stosować proste listwy antyprzepięciowe, które pozwalają nam wyłączyć kilka urządzeń jednocześnie i dodatkowo zabezpieczają je na wypadek burzy.