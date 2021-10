Jak powinny być wyceniane jabłka?

Polskie jabłka zyskują popularność nie tylko na rynku europejskim, ale również światowym.

Pośrednio jest to skutek embarga nałożonego na polskich sadowników przez Rosję. Polska była niejako zmuszona otworzyć się na nowe rynki zbytu.

Wyceniajmy jabłka na podstawie ich jakości

Podstawą dla każdego sadownika powinna być przede wszystkim jakość oferowanego produktu. Na wartość jabłek składają się przede wszystkim: wybarwienie, jędrność, brak uszkodzeń, a także rozmiar. Niska jakość produktu nie jest już opłacalna dla sadowników – klienci są świadomi swoich wymagań. Obecnie cena ustalana jest jednak za odmianę i rozmiar, więc prowadzi to do sytuacji, że klienci oferują niższą cenę za towary lepszej klasy. Najważniejszym, więc zadaniem polskich plantatorów powinno być skupienie się na uprawie owoców jak najlepszej jakości. Jabłka słabe i w niskiej cenie nie są już produktem, którego klient oczekuje, tak więc ich produkcja nie jest opłacalna dla sadowników - podnosi Unia Owocowa.

– Wymagania wobec jakości upraw jabłek wciąż rosną. Nieopłacalnym dla sadowników jest ignorowanie wymagań rynku – warto się do nich dopasować. Tym bardziej, że jednym z głównych celów unijnych jest usunięcie z rynku produktów niskich klas – podkreśla Paulina Kopeć, sekretarz generalna Unii Owocowej.

Cena jabłka przemysłowego nie powinna mieć znaczenia w sprzedaży jabłek deserowych

Sugerowanie się ceną jabłka przemysłowego jest błędem. Prawdą jest, że w sadach ukierunkowanych na uprawę jabłek deserowych, owoce przemysłowe są tak naprawdę odpadkiem wynikającym pobocznie z produkcji. Jeżeli cena za jabłko deserowe będzie stabilna to w latach nadprodukcji więcej jabłek trafi do przetwórstwa. Proces ten minimalnie wpłynie na średnią cenę. Sadownicy powinni zwrócić uwagę na fakt, że sprzedaż jabłka deserowego co roku jest na podobnym poziomie, a więc cena nieznacznie wpływa na wielkość sprzedaży jabłek deserowych.