Jak sprzedają się czekolady w Aldi?

90 wariantów smakowych w asortymencie Aldi

Gorzka, deserowa, mleczna, biała - to tylko niektóre z rodzajów czekolad, które dostępne są na rynku. W asortymencie Aldi znajduje się prawie 90 wariantów smakowych, w tym 45 w obrębie marek własnych.

Czekolady są produktem całorocznym - wynika z badań własnych sieci. Jednak największą sezonowość i skok w sprzedaży odnotowują w okresie zimowym, zwłaszcza przedświątecznym. Kategoria czekolad w dyskoncie podlega częstym promocjom, dzięki którym kupujący od początku 2023 r. zaoszczędzili ponad 21% na ich zakupie.

7 lipca obchodzimy Światowy Dzień Czekolady. Historia początków czekolady, choć w innej niż aktualnie formie, sięga okresu prekolumbijskiego. Pierwszą czekoladę w formie pitnej przyrządzali już Majowie. Był to gorzki, rytualny napój. Czekolada w formie powszechnie znanej to z kolei XIX wiek i Francis Fry, który w 1847 r. stworzył pierwszą tabliczkę czekolady. Uzyskał ją dzięki połączeniu kakao, cukru oraz rozpuszczonego tłuszczu kakaowego. Konszowanie, czyli długotrwałe, intensywne walcowanie i mieszanie składników czekolady, zostało wynalezione przez Rudolphe’a Lindta w drugiej połowie XIX w.

Od tamtej pory aż do dzisiaj powstało wiele rodzajów czekolad wśród których najbardziej popularne to gorzka, deserowa, mleczna i biała. Choć znamy je w standardowych objętościach wynoszących ok. 100-200 gram, to największa czekolada na świecie miała ponad 5 tys. kilogramów, czyli tyle, co mniej więcej 3 dużych rozmiarów hipopotamy, i można z niej było wykroić ponad 70 tys. tabliczek standardowych rozmiarów.

Jak wygląda konsumpcja czekolad klientów Aldi?

Od początku roku sieć notuje wzrost sprzedaży czekolad na poziomie powyżej 38%.

- Pokusiliśmy się o wewnętrzną analizę koszyków zakupowych naszych klientów, która pozwala nam wysnuć wniosek, że przeciętne gospodarstwo domowe kupuje blisko 4 kg czekolady rocznie w przeliczeniu na jedną osobę – mówi Szymon Czubak, kierownik kategorii Aldi Polska. Nasi klienci najczęściej wybierają „Orzechową”, czyli czekoladę mleczną z całymi orzechami laskowymi naszej marki własnej Château. Dużym zainteresowaniem cieszą się także czekolady tej samej marki dostępne w aż 16 unikalnych wariantach smakowych, dostępnych tylko w sieci. Np. czekolada mleczna ze słonymi precelkami, czy czekolada biała z wiórkami kokosa lub chrupkami – dodaje.

W asortymencie Aldi znajdują się 3 marki własne czekolad i są to: Moser Roth, Châtea, Choceur. W obrębie tych marek klienci mogą wybierać spośród 45 różnych wariantów smakowych. W przyszłym roku sieć planuje ujednolicenie i przejście na 2 marki własne w obrębie czekolad.

Warto dodać, że kakao używane do produkcji czekolad marek własnych Aldi posiada liczne certyfikaty. Wśród nich UTZ, Rainforest Alliance oraz Fairtrade.

"Poza licznymi promocjami na czekolady, które sieć wprowadza kilka razy w ciągu miesiąca, Aldi utrzymuje promocje, które na stałe zagościły w naszym handlowym kalendarzu, jak promocja od pierwszej sztuki, dobrze przyjęta przez klientów, będąca jednocześnie wyrazem naszej filozofii sprzedażowej, która pozwala nam wyróżnić się na tle konkurencji. Dzięki niej konsumenci nie muszą kupować kilku opakowań danego produktu, aby skorzystać z promocyjnego rabatu, ponieważ obowiązuje on już od pierwszej sztuki" - informuje dyskont.