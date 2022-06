Jak stworzyć atrakcyjną półkę z winami na lato?

W tym czasie pozycjami obowiązkowymi na każdej półce z winami bezapelacyjnie będą prosecco i cava. Sezon letni jest dla tych win czasem idealnym. W obu przypadkach polecam postawić na różne stopnie wytrawności i kategorie – wprowadzając na półkę np. prosecco rose lub bio. W przypadku cavy – może być to wersja ICE lub ICE rose, czyli półsłodkie cavy przeznaczone do picia w dużym kieliszku, z dużą ilością kostek lodu. Segment win musujących najlepiej zatem rozszerzyć tak bardzo, jak tylko pozwala na to wielkość półki.

Planując letnią półkę winiarską, nie można zapomnieć o produktach bezalkoholowych. Kategoria ta rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego zarówno w przypadku win musujących, jak i win spokojnych, klient powinien mieć możliwość znalezienia alternatywy w postaci takich produktów.

Warto również pamiętać, iż odpowiadają one na nieco inne potrzeby niż standardowe wina. Sięgają po nie osoby, które np. są kierowcami. Takie produkty możemy również zabrać ze sobą na rowerową przejażdżkę lub piknik, bez obawy o późniejsze konsekwencje. Firma Henkell niedawno poszerzyła linię Mionetto o wersję bezalkoholową.

W kategorii win spokojnych w okresie wakacyjnym zdecydowanie prym wiodą wina białe i różowe - lekkie, orzeźwiające, o owocowym charakterze i generalnie niższej niż wina czerwone zawartości alkoholu. W przypadku win białych najszerzej na półce reprezentowane powinny być wina z odmian sauvignon blanc, pinot grigio oraz riesling. Dobrym uzupełnieniem półki będzie na pewno vinho verde – portugalskie, świeże, młode wino.

Poszukując win różowych, warto skierować się w stronę południowej Francji – z najbardziej klasycznymi winami pochodzącymi z Prowansji, jak również w stronę Hiszpanii, Chile i USA.

Wina czerwone, mimo że mniej popularne w okresie letnim, również powinny mieć swoją reprezentację na sklepowej półce. Latem sezon grillowy trwa w najlepsze, zatem argentyński malbec oraz amerykański zinfandel powinny znaleźć się w każdym sklepie. Włoskie wino z Toskanii - Chianti lub hiszpańskie trunki z odmiany monastrell będą świetnym uzupełnieniem oferty - podsumowuje Tomasz Potrzebowski.