Jak szybciej wykładać towar w sklepie? Jest jeden sposób

Belgijski detalista Colruyt właśnie wdrożył najnowszą technologię o nazwie Product Finder. Ma ona zaoszczędzić pracownikom sklepów do 90 minut dziennie przy podczas uzupełniania zapasów na półkach.

Lampki na etykietach informują pracowników gdzie mają położyć towar

Nowa technologia, opracowana przez zespół ds. innowacji Colruyt Group Smart Technics, została przetestowana w sklepach Colruyt w Poperinge i Heverlee.

Kiedy pracownicy sklepu skanują artykuły za pomocą skanera kodów kreskowych podłączonego do ich smartfonów, lampka na elektronicznej etykiecie cenowej na półce zaczyna migać, informując ich, dokąd ma trafić artykuł.

Rudi Dewulf, dyrektor regionalny Colruyt, powiedział: „Ta nowa aplikacja wpisuje się w naszą wizję upraszczania życia pracownikom sklepów poprzez cyfryzację oraz umożliwia im wydajniejsze (i przyjemniejsze) wykonywanie pracy".

„Colruyt sprzedaje na codzień około 18 000 artykułów. Znalezienie dokładnej lokalizacji np. danego wina czy przyprawy może być czasami trudne".

W latach 2017-2019 detalista zakupił smartfony dla wszystkich 16 000 pracowników sklepów Colruyt, OKay i Bio-Planet.

Belgijski Colruyt znalazł sposób na to, aby uzupełnianie towarów na półkach było szybsze fot. shutterstock

W Polsce na razie żądzą elektroniczne etykiety. Tak jest w Auchan, Orlen i Żabce

O takiej technologii w Polsce na razie nie słyszeliśmy. Na razie na masową skalę wprowadzane są u nas elektroniczne etykiety.

Kilka dni temu Auchan Retail Polska poinformował, że kontynuuje proces digitalizacji sieci i wdraża elektroniczny system etykiet cenowych (ESL) pozwalający na automatyzację zmian cen produktów na półkach sklepowych w czasie rzeczywistym. ptymalizacja procesu zmian cen ma na celu zapewnienie klientom zawsze aktualnej informacji o produkcie i jego cenie jak również optymalizację kosztów związanych z wymianą etykiet w tradycyjny sposób.

Testy systemu ruszyły z początkiem listopada w supermarkecie Auchan w Katowicach przy ul. Ligonia. Technologicznym partnerem projektu jest firma Hanshow.

Inwestycje w nowe cenówki poczynił też Orlen. Dzięki nim koncern może centralnie zmieniać ceny nawet na 2 tys. stacji paliw.

Orlen niedawno podpisał list intencyjny o współpracy z firmą Saule Technologies, która opracowała i produkuje pierwsze na świecie etykiety zasilane światłem, czyli wykorzystujące perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne. Są one testowane w jednym ze sklepów koncernu Orlen na stacji w Warszawie. Współpraca została nawiązana dzięki programowi Skylight.

W czerwcu br. Żabka Polska zawarła umowy z firmą Saule. Ich przedmiotem jest dostawa i montaż elektronicznych etykiet cenowych zasilanych perowskitowym ogniwem fotowoltaicznym oraz dostawa i montaż pilotażowej instalacji łamaczy światła z elementami ogniw perowskitowych.

Przypomnijmy, że do naszego kraju nadciąga rewolucja w postaci nowych kodów kreskowych 2D. Choć dla producentów i sprzedawców kod EAN nadal jest dominującym nośnikiem danych, zaczynają oni odczuwać jego ograniczenia. W kodzie EAN można zapisać jedynie Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) powiązany z produktem. To za mało w stosunku do dzisiejszych oczekiwań rynku, który liczy na szybkość, przejrzystość danych oraz różnorodność dostępnych funkcjonalności.

Sektor detaliczny przechodzi właśnie jedną z najgłębszych przemian od czasu wprowadzenia pierwszego kodu kreskowego. Na rynek wchodzą kody kreskowe 2D, takie jak QR lub GS1 DataMatrix. Ten sposób oznaczania może zawierać o wiele więcej danych niż obecnie stosowany liniowy kod kreskowy EAN. Dzięki kodom 2D można sprawdzić np. datę przydatności, numer partii/serii produkcyjnej, czy odwiedzić stronę producenta z informacjami o składnikach i ewentualnych alergenach. Kody 2D dają dostęp do zdjęć produktu, a nawet video prezentacji lub recenzji.