Jak to jest z tym "chrzczonym piwem"? Minister rolnictwa podaje wyniki kontroli

W sierpniu poseł Jakub Kulesza zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi ws. kontroli procesu produkcji piwa w kontekście wypowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat jego jakości. Jak minister wyjaśnia swoje słowa?

Duże browary „chrzczą” piwo? Minister rolnictwa proszony o wyjaśnienia

Przypomnijmy, w Międzynarodowy Dzień Piwa 4 sierpnia br. w Polskim Radiu minister rolnictwa Robert Telus powiedział , że wielkie koncerny "chrzczą" wysokoprocentowe piwa, dolewając do nich spirytus.

Poseł Jakub Kulesza z apelem:

- Wiele osób zorientowanych w branży browarniczej uważa to za totalną bzdurę, wskazując choćby, że każdy kto ma elementarne pojęcie o produkcji piwa wie, że taki proceder byłby nieopłacalny ekonomicznie. Specjaliści wskazują, że występujący czasami aromat etanolu w piwach koncernowych może wynikać z używania przy ich produkcji składników niesłodowanych, np. syropu glukozowo-fruktozowego. Proceder dolewania spirytusu do piwa byłby nie tylko nieopłacalny ekonomicznie, ale także trudny do ukrycia i po prostu ryzykowny z uwagi na grożące konsekwencje z tytułu popełnienia przestępstwa skarbowego przeciwko obowiązkom celnym. Takie działanie z pewnością nie ubiegłoby kontrolom urzędów celno-skarbowych, których obowiązkiem jest kontrolowanie obrotu wyrobami spirytusowymi - napisał poseł Jakub Kulesza.

Poseł zapytał zatem: W ilu browarach w latach 2015-2023 przeprowadzone kontrole wykazały proceder dolewania etanolu do piwa przy jego produkcji?

W których browarach w latach 2015-2023 przeprowadzone kontrole wykazały proceder dolewania etanolu do piwa przy jego produkcji?

Mając przekonanie o dolewaniu przez koncerny spirytusu do piwa, czy Pan Minister zgłosił do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa?

Minister Robert Telus o jakości piwa sprzedawanego w Polsce.

Minister w tej sposób wyjaśnia swoje słowa:

" (...) pragnę stwierdzić, że moja wypowiedź nie miała na celu podważenia jakości produkowanego w Polsce piwa, czy sugerowania jego zafałszowania. W przepisach krajowych piwo nie zostało dotychczas zdefiniowane w taki sposób, aby jasne było jakie składniki są używane do jego produkcji. Obowiązujące regulacje w zakresie znakowania żywności przewidują natomiast zwolnienie z obowiązku podawania pełnego wykazu składników dla napojów zawierających powyżej 1,2% obj. – co dotyczy również piwa. W 2017 r. przemysł piwowarski opracował samoregulację w odniesieniu do definicji piwa. Definicja ta nie jest jednak powszechnie obowiązująca, nie ma zasięgu krajowego i jest stosowana jedynie dobrowolnie. Definicja ta określa, że piwo jest otrzymywane w wyniku fermentacji brzeczki piwnej, w której surowce słodowane muszą stanowić minimum 55%, do której mogą być dodawane różnego rodzaju dodatki. Katalog tych dodatków nie został jednakże określony. Obecnie, prócz Polski, jedynie kilka krajów UE nie posiada regulacji krajowych określających definicję piwa." - pisze minister.

Kontrole piwa. Co kupujemy w Polsce?

Minister przywołuje wyniki kontroli handlowej piwa.

W ramach kontroli jakości handlowej piwa, przeprowadzonych przez Wojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w latach 2015- 2023, stwierdzono przypadki niezgodnej z deklaracją zawartości alkoholu etylowego.

W latach 2015-2023 Wojewódzkie Inspektoraty JHARS przeprowadziły planowe kontrole jakości handlowej 945 partii piwa. Podczas kontroli Wojewódzkie Inspektoraty JHARS sprawdzały między innymi: jakość handlową piwa na zgodność z obowiązującymi przepisami oraz z deklaracją producenta, w tym: cechy organoleptyczne, parametry fizykochemiczne, znakowanie, jakość surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach oraz z deklaracją producenta; przebieg procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, deklaracją producenta oraz dokumentacją zakładową.

Niezgodna z deklaracją zawartość alkoholu w piwie

" W ramach kontroli 655 partii piwa zostało poddanych badaniom laboratoryjnym w zakresie parametrów fizykochemicznych, w tym pod kątem zawartości alkoholu etylowego. Nieprawidłowości stwierdzono w 91 partiach piwa (13,9 % poddanych badaniom), w tym 48 partii zostało zakwestionowanych ze względu na niezgodną z deklaracją zawartość alkoholu. W przypadku 29 partii stwierdzono zaniżoną zawartość alkoholu, natomiast w 19 zawyżoną. Analizy laboratoryjne próbek piwa pobieranych w toku urzędowych kontroli prowadzone są akredytowanymi metodami, przez Laboratoria Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wykonane analizy laboratoryjne piwa miały na celu określenie, czy wskazana w oznakowaniu zawartość alkoholu była zgodna z deklaracją.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy kompetencyjnej, na stronie internetowej IJHARS upubliczniane są na bieżąco informacje o decyzjach dotyczących zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych. Należy podkreślić, że nie każda nieprawidłowość w zakresie jakości handlowej jest klasyfikowana jako zafałszowanie - podsumowuje Robert Telus.