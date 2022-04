Jak wyglądają finanse spółki SPAR?

5 mln euro pożyczki od SPAR Handels

W połowie października 2021 roku uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniono nazwę spółki z Wasz Sklep SPAR Sp. z o.o. na SPAR Sp. z o.o.

W tym samym miesiącu spółka otrzymała dodatkowe finansowanie - pożyczkę od SPAR Handels AG w wysokości 5 mln EUR, która wraz kredytem w rachunku bieżącym oraz pożyczką długoterminową od New Polish Investements Sp. z o.o. wykorzystywana jest do bieżącego finansowania działalności spółki.

Przeczytaj także: Mondelez traci przez wojnę w Ukrainie

Finanse spółki Spar

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku przedstawiają się następująco:

Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w okresie 21 miesięcy 2020/2021 osiągnęła wartość 159 800 419,04 złotych, co stanowi 85% ogółu przychodów netto ze sprzedaży. Pozostała część przychodów

w wysokości 28 540 336,89 złotych (15%) została wygenerowana z tytułu sprzedaży usług, w tym usług marketingowych. W bieżącym roku obrotowym nastąpił istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Poza zwiększoną skalą działalności – większa ilość realizowanych zamówień – wzrost przychodów r/r również wynikał z różnych okresów sprawozdawczych. Bieżący rok obrotowy obejmuje 21 miesięcy: od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku, a poprzedni rok obrotowy obejmował niepełne 12 miesięcy: od 10 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (rok 2019 był pierwszym rokiem działalności spółki).

Wskaźniki rentowności sprzedaży i majątku dla spółki w roku 2019 oraz w okresie sprawozdawczym obejmującym 21 miesięcy 2020/2021 kształtują się na ujemnym poziomie, co jest efektem poniesionej straty netto z prowadzonej działalności.

- W związku z planowaną na kolejny rok ekspansją i rozwojem sieci partnerskiej, a także podejmowanymi działaniami operacyjnymi w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy efektywności współpracy z dotychczasowymi partnerami, należy oczekiwać poprawy wyników operacyjnych spółki w perspektywie zmierzających do pełnego odzyskania rentowności spółki. Posiadane przez Spółkę budżety długoterminowe wskazują, iż plan ten sukcesywnie realizowany i wdrażany, pozwoli na osiągniecie zakładanych zysków w najbliższych latach obrotowych. Niniejsze budżety długoterminowe będą podlegały okresowej rewizji a ewentualne korekty i zmiany wynikające ze zmian sytuacji rynkowej mogą wpłynąć na przyszłą faktyczną realizację tych budżetów. Jednak do momentu uzyskania pełnej rentowności przez spółkę, właściciel (bezpośrednio lub/i pośrednio poprzez spółki z grupy kapitałowej SPAR Group Ltd.) będzie wspierał finansowo działalność SPAR Sp. z o.o. - wyjaśnia firma.

Rebranding sklepów Piotr i Paweł ukończony