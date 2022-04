Jakie decyzje przed Eurocashem?

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku UOKiK nałożył na Eurocash ponad 76 mln zł kary na za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. W ocenie Urzędu spółka pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych oraz nieuzasadnionych opłat.

Zmiany, zmiany

Kilkanaście dni później dotychczasowy prezes Eurocashu Luis Amaral zrezygnował z funkcji i ogłosił, że przejdzie do rady nadzorczej jako jej przewodniczący. Nowym prezesem został Paweł Surówka. - Jestem przekonany, ze mój następca posiada kompetencje i doświadczenie, aby poprowadzić zarząd i całą Grupę Eurocash do realizacji jeszcze ambitniejszych wyzwań – powiedział Luis Amaral.

Paweł Surówka wcześniej związany był z grupą PZU, którą prowadził jako prezes grupowy w latach 2017-2020, poprzednio pełniąc funkcję CIO i prezesa zarządu PZU Życie.

To nie koniec zmian na kluczowych stanowiskach. W styczniu do zarządu spółki weszli Dariusz Stolarczyk oraz Tomasz Polański, a rezygnacje złożyli Rui Amaral oraz Noel Collett.

Dariusz Stolarczyk objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment detaliczny w Grupie Eurocash. W latach 2013 – 2018 pracował dla Eton Park Fund jako wiceprezes RUCH S.A. z odpowiedzialnością za operacje, zarządzanie prasą, logistykę oraz multikanałowy e-commerce. W kwietniu 2018r. dołączył do Grupy Eurocash jako prezes zarządu spółki Eurocash Serwis sp. z o.o. i doprowadził do znaczącego zwiększenia sprzedaży, poprawy rentowności i zwiększenia udziałów rynkowych spółki.

Tomasz Polański objął funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za segment hurtowy w Grupie Eurocash. Od 2009r. zarządzał jednostkami biznesowymi Grupy Eurocash – początkowo Eurocash Serwis, a następnie od 2013r. Eurocash Dystrybucja. W ramach zarządzania tą drugą spółką brał udział w procesie hurtowej digitalizacji sprzedaży poprzez platformę eurocash.pl.

W nowym składzie zarząd przystąpił do wypracowania nowej strategii dla Grupy Eurocash na rok 2025, której upublicznienie przewiduje przed końcem drugiego kwartału.

Rozmowy z inwestorami

A co wiemy już dzisiaj? Jako pierwsi poinformowaliśmy, że część detaliczna grupy Eurocash może zostać przejęta przez Maxima Grupe, która mogłaby być zainteresowana głównie siecią Delikatesy Centrum.

1 lutego Eurocash przekazał do publicznej wiadomości, że podjęto decyzję o rozpoczęciu negocjacji z wybranymi potencjalnymi inwestorami, którzy złożyli wstępne niewiążące oferty. Dotyczą one wejścia kapitałowego do spółki lub wybranego segmentu jej biznesu w związku z rozważanymi opcjami rozwoju Grupy Eurocash. Zarząd wskazał, że negocjacje są na wstępnym etapie.

- Nie ulega wątpliwości, że Eurocash, ze względu na obecną sytuację w spółce, musi podjąć jakieś działania - powiedział nam Dariusz Dadej, Analityk, Departament Analiz i Doradztwa Noble Securities.

- Trudno skomentować informację o ewentualnym przejęciu detalu Eurocashu przez Maximę – na razie traktujemy to w kategoriach plotek. Same komunikaty Eurocash nie mówią wiele – inwestorom zostało umożliwione badanie spółki, ale nie podano, kto to jest i jakiego segmentu dotyczy - dodał ekspert.

Dariusz Dadej pozytywnie ocenił zmiany w zarządzie Eurocashu. - Patrząc na oczekiwania inwestorów i wyniki spółki widać było, że stary zarząd nie radził sobie już dobrze. Moim zdaniem Eurocash powinien szukać możliwości dokapitalizowania i szybkiego rozwoju Frisco. Jeżeli Eurocash chciałby rozwijać się szybciej niż do tej pory to wydaje się, że Frisco byłoby idealnym kandydatem, by w tym pomóc – mówi analityk.

Czy Eurocash pasowałby do Narodowego Holdingu Spożywczego, który chce mieć w swoich strukturach sieć handlową?

- Można tak pomyśleć, patrząc np. na nowego prezesa grupy i zmiany w zarządzie. Paweł Surówka to osoba do tej pory związana ze spółkami Skarbu Państwa. Ten pomysł nie jest pozbawiony sensu, ale w dalszym ciągu jesteśmy w sferze spekulacji – mówi analityk.

Wyniki przewyższyły oczekiwania

Szacunkowe przychody ze sprzedaży towarów grupy Eurocash w IV kwartale 2021 r. wyniosły 6,873 mld zł. Te wstępne wyniki wyraźnie przebiły oczekiwania rynkowe.

Według szacunków, EBITDA grupy wyniosła w IV kwartale 2021 roku 269,7 mln zł i była ok. 14 proc. wyższa od oczekiwań analityków. Przychody segmentu hurt ze sprzedaży towarów wyniosły 4.947,5 mln zł, segmentu detalicznego 1.762,2 mln zł, a segmentu projekty 163,3 mln zł. LfL Cash&Carry w IV kwartale wyniósł +5,2 proc. Wzrost sprzedaży LfL w segmencie Delikatesy Centrum Detal wyniósł 6,5 proc., a w Delikatesy Centrum Hurt 4,8 proc.

- Natomiast Frisco konsekwentnie realizuje strategię ekspansji geograficznej. W 2021 r. rozszerzyliśmy dostępność naszych usług na takie ośrodki jak Poznań, Kraków, Trójmiasto, Katowice, Sosnowiec, Mysłowice oraz kilka dodatkowych miast konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej. Zgodnie z wstępnymi wynikami, wzrost sprzedaży Frisco w 2021 r. sięgnął blisko 30 proc. w porównaniu do 2020 r. - powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu.

Firma rozwija również swoje pozostałe szyldy: PSH Lewiatan, Groszek, ABC czy abc na kołach, które wchodzi do kolejnych województw i kusi franczyzobiorców wsparciem na wejście.

Wojna a biznes

Co pokażą oficjalne liczby? - Po miesiącach lockdownu wyraźnie widzimy powrót konsumentów do mniejszych sklepów, co pozwala nam myśleć pozytywnie w dłuższej perspektywie. Pozytywne trendy w handlu niezależnym, obserwowane w drugiej połowie minionego roku, szczególnie w czwartym kwartale, utrzymują się również w pierwszym kwartale 2022 r. - mówił w marcu Jacek Owczarek.

Jak wojna w Ukrainie może wpłynąć na biznes Grupy? Czy przyspieszy toczące się już procesy?

- Dołączyliśmy do bojkotu rosyjskich i białoruskich produktów. Wstrzymane zostały zarówno zakupy, jak i sprzedaż tych produktów we wszystkich kanałach grupy. Jednocześnie można się spodziewać nasilenia presji inflacyjnej – popyt na polską żywność rośnie przy jednoczesnym spadku importu z Ukrainy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale jesteśmy dobrze przygotowani do szybkiej reakcji na zmiany trendów w naszej branży - dodał Jacek Owczarek.