Jakie możliwości mają przed sobą dyskonty?

Jakub Sadowski z międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield, fot. mat. pras.

Pozycja dyskontów FMCG w Polsce od lat się wzmacnia, a pandemia sprawiła, że cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem. Jakie są możliwości dalszego rozwoju tej branży?

- Widzimy, że sieci sprzedaży takich sklepów jak Biedronka, Lidl, Aldi oraz Netto stale się powiększają. Ostatni z wymienionych operatorów przejmuje sklepy Tesco, dzięki czemu zwiększy swoją sieć z 400 do około 700 lokalizacji, co tylko potwierdza ten trend. Oczywiście, nasycenie rynku jest coraz większe. Biorąc jednak pod uwagę to, jaki potencjał mają małe miejscowości, do których wchodzą dyskonty spożywcze oraz fakt, że wielu inwestorów coraz przychylniej patrzy na parki handlowe jako format stosunkowo odporny na pandemię, bardzo pozytywnie oceniamy dalszy rozwój dyskontów FMCG w Polsce - mówi Jakub Sadowski z międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Biedronka, Lidl, Netto oraz Aldi ciągle podnoszą jakość zarówno sklepów, jak i sprzedawanych produktów, co obok niskiej ceny jest bardzo ważne dla statystycznego klienta. Nie oznacza to jednak, że nie ma na naszym rynku miejsca dla takich „hard dyskontów”, jak Mere i Vollmart.

Przeczytaj także: TEDi najemcą nyskiej Dekady

- Jakość sklepu i ekspozycji na pewno straciła na ważności. Jest to szansa dla nowych dyskonterów, którzy zrezygnowali ze wszystkich zbędnych dla funkcjonowania sklepu elementów, aby żeby zapewnić swoim klientom jak najbardziej atrakcyjne ceny. Nie znajdziemy tam gazetek z produktami, czy akcji marketingowych, niektórych elementów wystroju i standardowych półek z produktami, ale zakupy zrobimy bezpośrednio z palet i kartonów. Cena jest tu najważniejsza. Pewnym minusem może okazać się kwestia asortymentowa, ponieważ nowi najemcy posiadają mniej pozycji asortymentowych – nie kupimy u nich m.in. produktów szybko psujących - uważa ekspert.

Sprzedaż internetowa artykułów spożywczych to obecnie ok. 1% udziału w całej sprzedaży rynku FMCG. Zainteresowanie tym kanałem sprzedaży ciągle rośnie, a klienci z niego korzystający to w większości ludzie młodzi, przyzwyczajeni do nowych rozwiązań oraz technologii. Szacuje się, że 1/3 osób, które kupują artykuły spożywcze przez Internet, jest w wieku 25-34 lat.