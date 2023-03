Jakie rachunki za prąd płaci Dino?

Całkowite żucie energii elektrycznej, obejmujące energię wyprodukowaną

z odnawialnych źródeł energii (OZE) przez Dino, wzrosło w 2022 r. o 12,1%, podczas gdy powierzchnia sprzedaży w sklepach Dino zwiększyła się w tym samym czasie o 19,3%.

Łączna moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach marketów Dino wzrosła z 28,8MW na koniec 2021 r. do 63,5MW na koniec 2022 r., a łączna liczba sklepów Dino posiadających takie instalacje zwiększyła

się z 802 do 1 701 w ciągu 2022 r. W 2022 r. Grupa wygenerowała 40,1 GWh energii elektrycznej z OZE.

- Będziemy dalej zwiększać moce naszych instalacji produkujących energię elektryczną ze słońca. Zakładamy, że każdy nowy market Dino będzie wyposażony w instalacje paneli fotowoltaicznych. Najpóźniej do końca 2023 r. chcielibyśmy skończyć montaż paneli fotowoltaicznych na wszystkich istniejących marketach Dino, na których pozwalają na to warunki techniczne i usytuowanie marketów. W 2023 r. powinno to oznaczać montaż paneli fotowoltaicznych na dachach kilkuset sklepów. Równolegle budujemy duże farmy fotowoltaiczne na terenach wybranych centrów dystrybucyjnych Dino. Oczekujemy, że w 2024 r. będziemy w stanie dwukrotnie zwiększyć produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w stosunku do 2022 r. - podaje Grupa Dino.