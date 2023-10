Janusz Palikot mówi, że na spłatę długów przeznaczył swoje dwa domy

Janusz Palikot podczas wtorkowego webinaru poinformował, że pięciu największych wierzycieli, którym Manufaktura Piwa Wódki i Wina łącznie jest winna prawie 40 mln zł, zapowiedziało już, że zagłosuje za porozumieniem układowym lub już to zrobiło.

Wierzyciele MPWiW. Kto zostanie spłacony?

- Przekonał ich z jednej strony test wierzyciela: że to jest dużo bardziej opłacalne niż upadłość czy sanacja spółki, z drugiej strony plan restrukturyzacyjny i warunki układu - stwierdził biznesmen. Nie oznacza to jednak, że przyjęcie porozumienia jest już przesądzone. Według dokumentów złożonych w sądzie sama spółka Manufaktura Piwa Wódki i Wina ma 254,4 mln zł zobowiązań wobec 1,6 tys. osób podmiotów. Palikot tłumaczy się z reklam z Wojewódzkim i Gessler. Jego spółka obiecuje więcej spłat w gotówce - Większych inwestorów jest niewielu. Jeżeli mali nie zagłosują (za układem - przyp.), to nawet jeśli wszyscy z największych dwudziestu kilku, trzydziestu - mówię o inwestorach powyżej 300-500 tys. zł - zagłosują za, mogą dostarczyć gros zgłosowania z punktu widzenia wartości, ale nie dostarczą ilościowych kryteriów - tłumaczył biznesmen. - Od ilości głosów jest tak samo zależne zatwierdzenie układu, jak od wartości - zaznaczył. Według Palikota jak dotąd głosów za przyjęciem układu oddano 10 razy więcej niż przeciwko. Wierzyciele mają czas na zagłosowanie do 30 października.

