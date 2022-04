Janusz Palikot tworzy sieć sklepów alkoholowych

20 kwietnia br. Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. opublikowała Memorandum Informacyjne w związku z ofertą publiczną Akcji serii K. Zakładane wpływy z rozpoczynanej oferty wyniosą blisko 11 mln zł.

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 26 kwietnia do 10 maja br.

Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ. Po zakończeniu oferty spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Na podstawie Memorandum oferowanych jest do 203.371 akcji nowej emisji serii K. Cena emisyjna oferowanych papierów została ustalona przez Walne Zgromadzenie na poziomie 54 zł, zatem zakładane wpływy z oferty wyniosą blisko 11 mln zł.

Docelowo, po zakończeniu procesu nabywania akcji Przyjaznego Państwa, oferowane akcje serii K stanowić będą łącznie 3,61% podwyższonego kapitału zakładowego Emitenta i będą uprawniać do wykonywania łącznie 3,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Głównym akcjonariuszem spółki pozostanie Janusz Palikot kontrolujący (bezpośrednio i pośrednio) 40,19% głosów w spółce.

„Tworzymy jedyny w swoim rodzaju lifestylowy holding alkoholowy. Wykorzystywanie efektu synergii wszystkich podmiotów w zakresie produkcji, sprzedaży i marketingu pozwala nam wprowadzać na rynek szereg nowych marek. Koncentrujemy się głównie na produktach wysokomarżowych oraz odwołujących się do emocji. Dzięki temu osiągamy bardzo dynamiczny wzrost skali działalności. Rozpoczęcie zapowiadanej pierwszej oferty publicznej jest zwieńczeniem wielu procesów obejmujących m.in. zakończone połączenie ze spółką Doctor Brew oraz kończący się proces przejęcia Przyjaznego Państwa. Tworzymy unikalną na polskim rynku grupę o bardzo wysokim potencjale rozwoju” – podkreślił Janusz Palikot, Prezes MPWiW.

Cele emisyjne

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zamierza przeznaczyć środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K w całości na kapitał obrotowy. „Zakładamy zwielokrotnienie wolumenu sprzedaży swoich produktów w 2022 roku, zarówno aktualnie oferowanych jak również tych, które Emitent planuje wprowadzić do swojej oferty w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Realizacja tych zamierzeń wymaga odpowiedniego zwiększenia kapitału obrotowego, dlatego chcemy przeznaczyć 100% środków z emisji na ten cel” – stwierdził Tomasz Nietubyć, Wiceprezes MPWiW.

Strategia rozwoju

Celem zarządu jest maksymalizacja wartości rynkowej spółki poprzez konsekwentne zwiększanie wielkości osiąganego EBITDA, co spółka zamierza osiągnąć poprzez zwiększenie wolumenów sprzedaży swoich produktów, przy jednoczesnym zwiększeniu penetracji rynku, a tym samym szerszej dostępności produktów na rynku. Zakładane jest dynamiczne docieranie do nowych punktów handlowych w ramach kanału tradycyjnego, rozwój dystrybucji online oraz rozbudowa własnej sieci dystrybucyjnej. Strategia zakłada również systematyczne zwiększanie mocy produkcyjnych i magazynowych. W 2022 r. zakładane są wydatki inwestycyjne (CAPEX) na poziomie 18,2 mln zł.

„Istotnym elementem działania Grupy MPWiW jest innowacyjność produktowa, umożliwiająca kreację zupełnie nowych kategorii rynkowych czy linii produktowych, które na trwale wzbogacają rynek. Oznacza to m.in. systematyczne rozszerzanie oferty o nowe rodzaje napojów alkoholowych, rozwój segmentu kraftowych produktów wysokoalkoholowych. Jednocześnie z rozszerzaniem oferty, następuje przesunięcie akcentów w kierunku produktów bazujących na emocjach i mających wysoką siłę marketingową” – powiedział Tomasz Czechowski, Wiceprezes MPWiW. Przykładem jest piwo BUH produkowane na bazie chmieli amerykańskich z dodatkiem suszu konopnego rozpuszczonego w piwie. Projekt ten odwołuje się do emocji, bazując na resentymencie do buntu i legalnego łamania zasad. Jest realizowany przy silnym zaangażowaniu marketingowym Kuby Wojewódzkiego i Janusza Palikota.

Struktura holdingu

Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy holding alkoholowy, z silnymi markami piwa regionalnego, konsolidując jednocześnie inne projekty alkoholowe. W ostatnich miesiącach spółka sfinalizowała przejęcie spółki Doctor Brew. Poza tym w skład Grupy MPWiW wchodzą także (bezpośrednio): Tenczyńska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże, a niebawem po zakończeniu procesu przejęcia również Przyjazne Państwo oraz pośrednio Tenczynek Bezalkoholowe i BUH Distillery. W ramach planowanej rozbudowy zdolności produkcyjnych w 2023 roku przejęta ma zostać także spółka Browar w Niechanowie (obecnie partner biznesowy Emitenta, któremu zlecana jest część produkcji). Wszystkie podmioty w Grupie MPWiW pracują na rzecz maksymalizacji i konsolidacji wyniku. Poszczególne spółki tworzą unikatowy łańcuch wartości uzupełniających się produktów, wspierany przez spójny system sprzedaży oraz marketingu.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. została zawiązana 8 sierpnia 2016 roku. MPWiW jest spółką holdingową zajmującą produkcją oraz sprzedażą wysokogatunkowych wyrobów alkoholowych.

Kanały dystrybucji i nowa sieć Sklepy Świeże

Sprzedaż prowadzona jest przy wykorzystaniu trzech głównych kanałów dystrybucji: tradycyjny, online oraz sieć własną. W ramach kanału tradycyjnego oferta MPWiW dostępna jest m.in. w dużych sieciach handlowych: Żabka, Dino, C4, Aldi. Sprzedaż online prowadzona jest przez sklep internetowy www.browar-tenczynek.pl oraz w formie systemu rezerwacji i przedpłat (Beczki Palikota, Tokeny). Produkty są dostępne również w Sklepie Tenczynek zlokalizowanym na terenie Browaru oraz w rozbudowywanej własnej sieci sprzedaży - Sklepy Świeże.