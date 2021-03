Janusz Stroka: Witamy byłych pracowników Tesco Polska

Na zdj. Janusz Stroka, prezes Netto Polska. Fot. materiały prasowe

W ambitnym założeniu, wszędzie, gdzie to możliwe, personel nowych sklepów Netto będą stanowić pracownicy byłego Tesco. Wraz z przekształcaniem kolejnych przejętych placówek Tesco w format Netto 3.0 ich pracownicy przejdą program szkoleniowy, który ma ich przygotować do pracy w nowym miejscu pracy.

Netto zawarło porozumienie z Tesco o zakupie polskiej części biznesu w czerwcu 2020 r. Od tego czasu oczekiwało na ostateczną zgodę UOKiK i sfinalizowanie transakcji. Proces zatwierdzania został zakończony i Netto może przejąć 301 sklepów i dwa centra dystrybucyjne objęte umową.

– Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na zatwierdzenie transakcji i rozpoczęcie tego historycznego w swej skali procesu transformacji przejętych sklepów w nowe, nowoczesne sklepy Netto 3.0, a także wdrożenia nowych kolegów z Tesco do ich obsługi – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. – To zadanie chcemy zrealizować w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Teraz zaczyna się dla nas prawdziwa praca – dodaje Janusz Stroka.

Wszystkie sklepy Tesco, które przejdą transformację, będą funkcjonowały zgodnie z konceptem Netto 3.0. Najważniejszym elementem nowego formatu jest udoskonalony, nowoczesny i estetyczny układ sklepu. Strefa ze świeżymi produktami, w szczególności dział warzyw i owoców, a także działy mięsny i dań gotowych zostały znacząco zmienione tak, aby zapewnić klientom większy wybór i lepszą ekspozycję produktów.

– Czekamy na nowych klientów – dodaje Janusz Stroka. – Serdecznie zapraszamy ich do naszych naprawdę dobrych sklepów. Klienci bardzo pozytywnie reagują na nasz nowy koncept, poszerzony asortyment i unikalne doświadczenie zakupowe, które proponujemy im w funkcjonujących zgodnie z konceptem 3.0 placówkach. Teraz będziemy mieli okazję pokazać ten format jeszcze większej liczbie klientów i nie możemy się tego doczekać.



– Jesteśmy gotowi na powitanie wielu nowych, świetnych pracowników z Tesco, którzy znają swoich klientów i potrafią obsługiwać ich na poziomie, który oferujemy także w Netto – podsumowuje Janusz Stroka.