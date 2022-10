Jarosław Kaczyński mówi o odkupieniu Żabki

Jedno z pytań, które odczytano podczas wizyty Kaczyńskiego w Puławach, dotyczyło możliwości wykupowania przetwórni od obcego kapitału przez Polską Grupę Spożywczą.

Sklepy Żabka też być może zostaną odkupione

Prezes PiS powiedział: "wśród naszych zadań, które myśmy deklarowali było takie: odbijanie tych najbardziej strategicznych części naszej gospodarki z rąk kapitału zewnętrznego".

"Nam się w ogromnej mierze to udało. I to w dalszym ciągu postępuje, choćby w tej chwili jest już chyba podjęta decyzja, że sieci elektryczne linii kolejowych, to duże przedsiębiorstwo, mają też dużą sieć przekazu energii elektrycznej, że zostanie w bardzo krótkim czasie odkupione. Właśnie od jednego z funduszy amerykańskich. A ten sam fundusz jest właścicielem Żabki. Wiecie państwo, co to jest Żabka. Te sklepy też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku".

Podkreślił jednocześnie, że "też jest rzeczą dobrą, żeby do Polski wpływał zewnętrzny kapitał".

Żabka nie komentuje tych doniesień.

Temat państwowej sieci sklepów

Przypomnijmy, w 2020 r. pisano, że rząd nie wyklucza stworzenia państwowej sieci sklepów "Warzywniak plus".

Sieć sklepów kontrolowana przez państwa byłaby na pewno uzupełnieniem tego, nad czym pracujemy, czyli obecności państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - mówił wtedy Artur Soboń.

Żabka to prawie 9 tys. sklepów

Sieć Żabka liczy już 8718 sklepów. W 2017 sieć nabył fundusz CVC Partners. Do CVC Capital Partners należy także od 2015 roku PKP Energetyka.

24 lata rozwoju sieci Żabka

Początki sieci Żabka sięgają roku 1998 r. Wtedy w Poznaniu i Swarzędzu powstaje 7 eksperymentalnych sklepów Żabka, które z założenia mają być "wygodną alternatywą" dla coraz szybciej rozwijającego się rynku super- i hipermarketów.

W 2000 roku ruszyło pierwsze centrum logistyczne dla 400 sklepów sieci. Wtedy Żabka Polska podpisała umowę z Funduszem AIG New Europe i zyskała kapitał do dalszego rozwoju.

Porozumienie holdingowe Krajowej Grupy Spożywczej

Przypomnijmy, 29 sierpnia zawarto porozumienie holdingowe Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i jej spółek zależnych.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Fabryki Cukierków „Pszczółka”, Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu, Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno, Moldova Zahar S.R.L. oraz zarządy spółek skonsolidowanych z końcem kwietnia 2022 roku: „DANKO” Hodowla Roślin, ELEWARR, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice, Kombinat Rolny Kietrz, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka, Poznańska Hodowla Roślin, Małopolska Hodowla Roślin oraz spółką Zamojskie Zakłady Zbożowe zawarły porozumienie holdingowe, które ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy podmiotami w Grupie Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.