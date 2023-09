Jeden z najbogatszych Polaków inwestuje w spożywkę

eatyx to marka, której misją jest tworzenie rozwiązań z zakresu nowoczesnego odżywiania i suplementacji.

– W obliczu wielu czynników zewnętrznych racjonalne komponowanie codziennych posiłków, tak aby zaspokajały wszystkie potrzeby organizmu, jest dziś coraz trudniejsze. Produkty eatyx stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych, którzy w realiach współczesnego życia chcą mieć więcej czasu dla siebie

i dbać o sylwetkę, nie zapominając przy tym o zdrowym, smacznym odżywianiu oraz potrzebie ochrony planety – mówi Dominik Doliński, jeden z założycieli marki. Jak dodaje: – eatyx to nie tylko funkcjonalne i bardziej ekologiczne alternatywy klasycznych posiłków czy uzupełniające linię nowoczesne suplementy diety, ale przede wszystkim zupełnie nowa kategoria hiperżywności.

W nowy biznes twórców OSHEE, zainwestował jeden z najbogatszych Polaków Michał Sołowow

Rdzeń marki tworzą dzisiaj funkcjonalne produkty ze starannie opracowanym, zbilansowanym składem. Każdy z nich zawiera tyle samo składników odżywczych, co tradycyjny posiłek. Produkty eatyx są wzbogacone o dodatkowe spektrum witamin, minerałów, probiotyków i adaptogenów i zapewniają uczucie sytości od 3 do 5 godzin.

Klienci wybierać mogą pomiędzy: batonami, posiłkami w formie płynnej (gotowymi do spożycia), a także posiłkami na zimno i na ciepło do samodzielnego sporządzenia w kilka minut. Każdy z nich dostępny jest w kilku wariantach smakowych.

– eatyx to alternatywa dla klasycznych posiłków. To jednocześnie narzędzie pozwalające działać skutecznie tam, gdzie przeludnienie, konflikty zbrojne, degradacja środowiska, klęski żywiołowe czy bezprecedensowe susze powodujące brak wody, grożą wizją braku bezpieczeństwa żywnościowego. Myślimy również o krajach zagrożonych brakiem dostępu do jakościowej żywności, w szczególności dla dzieci, dla których eatyx jako pełnowartościowa alternatywa klasycznego posiłku, może być często jedyną podstawą zdrowego rozwoju – mówi Dariusz Gałęzewski.

Uzupełnieniem linii eatyx są suplementy diety w formie boosterów i kapsułek, będące codziennym wsparciem organizmu. Firma, w kooperacji z jednym z koncernów medycznych, planuje wprowadzić również kategorię żywności medycznej.

Produkty są już dostępne na rynku. Można je kupić na stronie internetowej eatyx.eu. Sukcesywnie są wprowadzane także na półki sieci handlowych. Będzie można je znaleźć w strefach z daniami gotowymi i produktami do jedzenia „on the go”.