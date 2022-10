Jedna z sieci franczyzowych Eurocashu otwiera 500. sklep

Najnowszy sklep to supermarket o powierzchni 199 m2. To już 268. placówka w nowym brandingu sieci, który Grupa Eurocash wprowadziła dwa lata temu.

Gama to ogólnopolska detaliczna sieć partnerska współpracująca z Grupą Eurocash, zrzeszająca spółdzielnie i spółki prowadzące sklepy spożywcze, a także klientów indywidualnych. Wspólnie z Gamą działa 287 przedsiębiorców w całej Polsce, zatrudniających łącznie ponad 5 tys. pracowników sklepów. Za otwarcie 500. placówki sieci odpowiada PSS Łapy i jest to już kolejny sklep spółdzielni pod tym szyldem.

Będzie aplikacja mobilna Nasza Gama

– Możemy pochwalić się już 6 sklepami w ramach sieci Gama, która cieszy się dużą rozpoznawalnością w naszym mieście i regionie. Mamy bliski kontakt z naszymi klientami i wiemy, że cenią sobie nasze sklepy za wysoki standard obsługi oraz bogaty asortyment, a także atrakcyjne promocje i konkursy z nagrodami. Staramy się regularnie wprowadzać nowe udogodnienia dla klientów, by jeszcze efektywniej konkurować na lokalnym rynku. W najbliższym czasie planujemy np. wprowadzenie aplikacji mobilnej Nasza Gama we wszystkich naszych sklepach – mówi Joanna Łukawska, Prezes PSS Łapy.

Aplikacja lojalnościowa, stworzona we współpracy z Innowacyjną Platformą Handlu Grupy Eurocash, dostępna jest dla klientów sieci w całej Polsce już od maja. Do tej pory zarejestrowało się w niej blisko 7 tys. użytkowników, którzy zyskali dostęp do korzystnych rabatów i promocji czasowych. Wprowadzenie aplikacji mobilnej było jednym z etapów rebrandingu Gamy, który sieć rozpoczęła dwa lata temu. Obecnie już 268 placówek, w tym także otwarty niedawno sklep w Łapach, działa pod nowym logo i z odświeżoną wizualizacją zewnętrzną.

Sieć stawia na lokalność

Gama opiera swoją politykę na bliskości klienta i możliwości nawiązania kontaktu z lokalną społecznością. Sklepy Gamy – zarówno jako sieć, jak i pojedyncze placówki – od lat aktywnie działają w ramach inicjatyw odpowiedzialnych społecznie. Jednym z największych sukcesów sieci w tej dziedzinie jest ,,Dzień Dawcy Szpiku Kostnego”, czyli organizowana od 6 lat we współpracy z Fundacją DKMS akcja zachęcająca do rejestracji w bazie potencjalnych dawców.



– Od początku akcji dzięki zaangażowaniu pracowników i klientów sklepów sieci Gama do bazy dołączyło w sumie 1694 potencjalnych dawców. Aż 7 osób z tego grona okazało się genetycznymi bliźniakami chorych na białaczkę i dzięki przeszczepowi dało im szansę na powrót do zdrowia. Przedsiębiorcy współpracujący z Gamą chcą być jak najbliżej swoich klientów, dzięki czemu wiele sklepów pełni rolę centrum lokalnej społeczności. Na terenie placówek odbywają się imprezy okolicznościowe, konkursy i pikniki rodzinne dedykowane mieszkańcom, często połączone z akcjami charytatywnymi. Z całą mocą wspieramy takie działania i cieszymy się, że tak wielu naszych partnerów zwraca uwagę na aspekty pozabiznesowe swoich działalności – dodaje Joanna Łukawska.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Współpracuje z ok. 90 tys. klientów, z których aż 70 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji.