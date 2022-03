Jedność Pracownicza: Sąd odrzucił wniosek Kauflandu o wystosowanie przeprosin

Związek Jedność Pracownicza jest w sporze zbiorowym z władzami Kauflandu i domaga się m. in. wzrostu wynagrodzeń o 600 zł dla pracowników zatrudnionych w Kauflandzie, zwiększenia zatrudnienia oraz zaprzestania dyskryminacji płacowej kobiet, wracających po urlopach macierzyńskich.

Międzyzakładowa Organizacja WZZ "Jedność Pracownicza" zorganizowała protest 8 marca. Wcześniej zaplanowana była manifestacja na 15 lutego, jednak z uwagi na zaplanowane negocjacje, związkowcy protest zawiesili. Pomimo rozmów strony nie doszły do porozumienia. Związkowcy zapowiedzieli, że najpóźniej w maju rozbiją szare miasteczko namiotowe i będą protestować bezterminowo do skutku.

Związek wsparły posłanki Klubu Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Paulina Matysiak i Katarzyna Ueberhan.

Zarząd firmy złożył pozew o naruszenie dóbr osobistych, a Jedność Pracownicza złożyła odpowiedź na pozew w Sądzie Okręgowym.

Do pozwu jaki złożył zarząd Kaufland Polska przeciwko związkowcom odniósł się prawnik związany z Lewicą Razem, Michał Gocałek. - Na każdy zarzut zgłoszony w pozwie związek odpowiedział, podając przykłady, podając świadków, podając dokumenty, wskazując dokładne polityki. Mam nadzieję, że sąd pozytywnie rozpatrzy nasze wnioski i będziemy mogli wrócić do was z wyrokiem, który jasno, czarno na białym, będzie pokazywał jakie praktyki panują w zakładzie pracy, a także, że za mówienie prawdy nie grozi żadna sankcja. Bo tak powinno być.

Sieć Kaufland przesłała do redakcji swoje stanowisko: - Zadowolenie pracowników jest priorytetem sieci, dlatego po raz kolejny zaprosiliśmy przedstawicieli związku do podjęcia rozmów. Naszym celem był ponowny dialog z Międzyzakładową Organizacją WZZ „Zmiana – Jedność Pracownicza" w atmosferze wzajemnego szacunku, który pozwoliłby na rozwiązanie zaistniałej sytuacji, szczególnie że sieć Kaufland zrealizowała już część postulatów zgłaszanych przez związkowców.