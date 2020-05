Czy pandemia ostudzi rynek transakcji w sektorze handlowym? - Nie. Każdy będzie uciekał od gotówki, a budowy nowych nieruchomości raczej zwolnią. Prognozowane dochody z obiektów np. w centrum Warszawy spadną może o pół punktu. Generalnie, ponieważ rządy w tej chwili drukują zbyt dużo pieniędzy, to te spadki będą niemal niezauważalne. Natomiast, jeśli zamrożenie gospodarki potrwa jeszcze miesiąc lub dwa, to należy się spodziewać bankructw i wówczas nie zabraknie mocnych spadków cen i kupców chętnych do „okazyjnych” transakcji – przewiduje Beata Latoszek, Head of Representative Office Deutsche Hypothekenbank.

Rynek detaliczny w Europie jest w fazie przejściowej od kilku już lat. Istnieją duże regionalne różnice w prędkości i zakresie tych zmian.

– Handel stacjonarny musi stawić czoła nowym konkurentom w segmencie internetowym. Oprócz zakupów, dla wielu klientów jednym z ważniejszych czynników podczas odwiedzania centrów handlowych i robienia zakupów jest doświadczenie, doznanie przyjemności z tym związane. Stacjonarny handel próbuje zatem przeciwdziałać wzrostowi handlu internetowego projektując zakupy jako formę doświadczenia – tłumaczy Beata Latoszek, Head of Representative Office Deutsche Hypothekenbank, który finansuje m.in. Galerię Bałtycką i retail parki w mniejszych miejscowościach.

Piętno biznesowe pandemii

Jak podkreśla Beata Latoszek mocne spowolnienie w handlu jest odczuwalnie już od co najmniej dwóch lat, zwłaszcza w krajach zachodnich. W związku z tym oferty rozrywkowe i gastronomiczne stają się coraz ważniejsze w centrach handlowych. Obecny kryzys koronawirusowy tworzy nowe wyzwania dla uczestników rynku.

- Przez pandemię problemem będzie odrodzenie rozrywki w centrach handlowych, która stanowi bardzo dużą ich część. Nie chodzi tylko o strach przed przebywaniem wśród ludzi, ale o rosnące bezrobocie, przez które ludzie po prostu nie będą mieć pieniędzy na kino czy restaurację. Zakupy też już nie wrócą w takiej formie, jak przed pandemią. Sklepy stacjonarnie zamienią się w showroomy, które będą przyczółkami sklepów internetowych – uważa Beata Latoszek.

Ekspertka dodaje, że pandemia różnie wpłynie na różne klasy aktywów. Branża logistyczna korzysta z obecnej sytuacji ze względu na gwałtowny wzrost zakupów online i związane z tym zapotrzebowanie na ich składowanie. Hotele i sektor handlowy cierpią przez czasowe zamknięcie gospodarki.

