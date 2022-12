Jest 9000. sklep Żabki! To nowy format

Nowy format jest dostosowany do potrzeb podróżnych, którzy mogą skorzystać z rozszerzonej oferty ciepłych przekąsek, kawy oraz kanapek czy sałatek.

Rok 2022 to dla Żabki okres dynamicznego rozwoju i inwestycji w rozwiązania, które zmieniają doświadczenie zakupowe klientów oraz zwiększają komfort i efektywność pracy franczyzobiorców.

– Od kilku lat tworzymy nowe formaty sklepów, dostosowanych do lokalizacji i oczekiwań konsumentów, ale również dajemy szansę naszym franczyzobiorcom na prowadzenie dobrego, lokalnego biznesu. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w naszym rozwoju i debiutujemy z unikalnym w skali kraju konceptem. Odpowiadając na potrzeby podróżnych na autostradzie A2, uruchamiamy dwa, jubileuszowe sklepy nr 9000 i 9001 w miejscach odpoczynku dla kierowców. Nasz nowy koncept to przyjazne miejsce dla podróżnych – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Żabka na MOP to odpowiedź na potrzeby podróżnych

Średni czas, który podróżni (z wyjątkiem kierowców zawodowych) przeznaczają na postój na MOP waha się od 15 minut do 1 godziny. Uruchomienie w tych lokalizacjach sklepów sieci Żabka wnosi dodatkową wartość do oferty MOP. Dzięki temu, że sklepy te są czynne całą dobę i dodatkowo wyposażone w kasy samoobsługowe, zakupy w nich są szybkie i wygodne oraz pozwalają uniknąć stania w kolejkach.

– Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa – podczas długiej trasy kierowcy mogą na nich odpocząć, zatankować paliwo, zjeść posiłek i przygotować się do dalszej drogi. Współpraca z Żabką to efekt naszego proaktywnego podejścia do podróżnych i ich potrzeb – uwzględniamy ich opinie i wprowadzamy rozwiązania, które czynią MOP-y bardziej atrakcyjnymi miejscami – mówi Sebastian Joachimiak, członek Zarządu Spółki Autostrada Wielkopolska S.A.

Nowoczesny design nowych Żabek

Pawilony, w których działają sklepy Żabka na MOP-ach, to nowoczesna i dynamiczna bryła. Kształt pawilonu projektowany był z myślą o łatwej rozpoznawalności na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Sklep oparty jest o konstrukcję złożoną z kontenerów, których zewnętrzną skórkę tworzy siatka metalowych lameli. W ażurowej fasadzie wykonanej z wertykalnych elementów architekci zagrali wycięciami nawiązującymi do brandingu marki.

We wnętrzu sklepu wydzielono strefę gastronomiczną ze stolikami, w której klienci mogą w spokoju spożyć posiłek i odpocząć w trakcie podróży. Całkowita powierzchnia każdego sklepu wynosi ok. 135 mkw., a powierzchnia sali sprzedaży ok. 90 mkw.

Koncepcja pawilonów to dzieło projektantów z biura mode:lina™ – polskiej pracowni projektowej z Poznania.

Rodzinny biznes z Żabką teraz przy autostradzie

Sklepy Żabka na MOP-ach na koncesyjnym odcinku A2 są wyjątkowe również z uwagi na fakt, że prowadzący je franczyzobiorcy to pochodzące z Krosna Odrzańskiego małżeństwo, które z siecią Żabka współpracuje od kilkunastu lat.

Żabka – nowe lokalizacje i rozwój formatu sklepów

Aktualnie z siecią współpracuje ponad 7600 franczyzobiorców, którzy prowadzą ponad 9000 sklepów Żabka w całym kraju. Chcąc być coraz bliżej klientów, Żabka dociera do nowych miejsc i rozwija format sklepów, by dopasować go do nowych typów lokalizacji oraz ambitnych celów ekspansji.

W lutym został otwarty 8000. sklep w Sierakowie, będący pierwszą Żabką w tej liczącej kilka tysięcy mieszkańców miejscowości. W kwietniu została uruchomiona Żabka Smart przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu, w której badane są nowe rozwiązania technologiczne, mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców. Latem klienci mogli zrobić zakupy w 90 placówkach sezonowych w miejscowościach turystycznych, a nowoczesne mobilne Żabki obsługiwały konsumentów podczas wielu wydarzeń kulturalnych. Do portfolio sieci w mijającym roku dołączyła też Żabka Eko Smart, będąca swoistym laboratorium innowacji ekologicznych wzbogaconych o rozwiązania smart optymalizujące pracę franczyzobiorców. Pierwsza tego typu placówka została otwarta we wrześniu w Poznaniu, druga w listopadzie w Łodzi.