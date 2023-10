Jest ktoś, kto chce wyłożyć miliony na wsparcie Palikota

Marek Maślanka, jeden z inwestorów Manufaktury Piwa, Wódki i Wina, napisał na platformie X (dawniej Twitter):

- Należąca do mnie firma Kraftowe Alkohole wraz z inwestorami jest przygotowana do wsparcia PZU MPWiW w kwocie 11/13 mln, które moim zdaniem są niezbędne do uzyskania BEP (break even point-red.). To pozwoli w konsekwencji uzyskać obroty które dadzą możliwości obsługi PZU - poinformował biznesmen.

- Jeśli to się uda wierzyciele odzyskają swoje pieniądze, ale warunkiem tego jest zatwierdzenie układu - poinformował.

Janusz Palikot: Inwestor istnieje!

Informację podaje dalej Janusz Palikot i pisze:

" Dziękuję Markowi za potwierdzenie tematu, o który wielu z Państwa pytało - czy rzeczony inwestor istnieje. Dzięki środkom, które do nas wpłyną spłacimy wszystkie zaległe wynagrodzenia, ustabilizujemy produkcję na wiele miesięcy, przywrócimy kampanie marketingowe i handlowe oraz uzupełnimy wszelkie braki formalne, w tym np. zastawy. Warunkiem uruchomienia wspomnianych funduszy jest pozytywne zatwierdzenie propozycji układowych z wierzycielami, w co mocno wierzymy."

Janusz Palikot: Nie jesteśmy podmiotem finansowym

Jednocześnie w ciągu ostatnich kilku dni media obiegają informacje o wezwaniu Rzecznika Finansowego.

Janusz Palikot wyjaśnia:

" Rzecznik Finansowy zwrócił się do nas z szeregiem zapytań dot. Buntu Finansowego. Złożyliśmy obszerne wyjaśnienia, bo nie mamy nic do ukrycia, ale informowaliśmy Rzecznika, że nie jesteśmy podmiotem rynku finansowego, w szczególności nie jesteśmy dostawcą usług finansowania społecznego, wobec czego nie podlegamy kontroli w oparciu o wskazane przez Rzecznika podstawy prawne. Stąd, jak rozumiemy, taka, a nie inna reakcja. Spółka używała odpowiednich sformułowań w swojej komunikacji, weryfikowanej na bieżąco przez prawników i tego stanowiska będziemy bronić w odpowiedzi na pismo RF, które na ten moment do nas nie wpłynęło." - czytamy na platformie X.