Jest petycja: Auchan! Zrozum, że nie zawsze się opłaca

- Najnowsze doniesienia dotyczące sieci Auchan muszą wiązać się ze stanowczą reakcją. Wspólne śledztwo „Le Monde” oraz portali śledczych Bellingcat i The Insider wskazuje, że sieć była zaangażowana w pomoc rosyjskim żołnierzom, którzy najechali Ukrainę. Firma, która dopuszcza się takich działań, nie powinna być obecna na polskim rynku. Dlatego apelujemy do francuskiej sieci: jeśli nie jesteście gotowi opuścić Rosji, to opuśćcie nasz rynek! - tak wyjaśniają swoje działania działacze Klubu Jagielońskiego.

Auchan! Zrozum, że nie zawsze się opłaca…Jest petycja

Petycja Klubu Jagiellońskiego

Reputacja Auchan zrujnowana?

- Zwracamy się do Państwa z apelem o ponowne rozważenie decyzji o opuszczenie rynku Federacji Rosyjskiej. Miniony rok jednoznacznie pokazał, że nie ma miejsca na jakiekolwiek pole współpracy, a nawet bierne działanie w państwie ponoszącym odpowiedzialność za bestialską inwazję na Ukrainę.

Oczekujemy od Państwa tej spóźnionej, ale koniecznej decyzji. Jeśli jednak nie zamierzają Państwo opuszczać terenu Federacji Rosyjskiej, to apelujemy o opuszczenie Polski. Chcemy uświadomić Państwu, że wbrew sloganowi sieci Auchan „nie zawsze się opłaca”.

Decyzja o pozostaniu na rosyjskim rynku skutkuje wplątywaniem punktów sieci Auchan w szereg moralnie wątpliwych i nieweryfikowalnych procederów z udziałem zbrodniczego, rosyjskiego reżimu. Zarzuty takie jak te sformułowane przez „Le Monde”, Bellingcat i The Insider są oczywistą konsekwencją decyzji podjętych przez Państwa firmę tuż po wybuchu wojny, w czasie gdy zdecydowana większość korporacji krajów Zachodu wycofywała się z rynku rosyjskiego.

Gdybyście wówczas zachowali się przyzwoicie – dziś nie musielibyście zmagać się z kolejnym wizerunkowym kryzysem. W ostatnim roku doszło do całkowitej utraty zaufania do władz sieci Auchan. Dlatego formułowane przez Państwa wyjaśnienia i deklaracje są niewiarygodne i niewystarczające - pisze Klub Jagielloński.

Rok od wybuchu wojny

24 lutego miną rok wojny w Ukrainie. W tym czasie wiele sieci handlowych wysyłało dary Ukraińcom i organizowało pomoc dla uchodźców. Większość marek opuściła też rosyjski rynek, ale nie Auchan.

Przypomnijmy, że detalista funkcjonuje na rynku rosyjskim od 2002 roku. Jest to trzeci co do wielkości rynek firmy, po Francji i Chinach.

Z powodu swoich decyzji Auchan nie ma u nas obecnie dobrej prasy. Teraz za sprawą najświeższych doniesień medialnych ta niechęć może się nasilić.

„Główną misją Auchan Retail Russia jest dostarczanie ludności wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach. Na chwilę obecną Auchan nie planuje żadnych zmian w swojej strategii ani w organizacji firmy jako całości” – tak firma deklarowała w ubiegłym roku.