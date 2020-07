Joanna Krupa śladem Anny Lewandowskiej wprowadza własną markę spożywczą

fot. Jonanna Krupa

Joanna Krupa wprowadza na rynek własną markę spożywczą BEESWEET o naturalnym składzie. Produkty sprzedawane są na stronie Intensona, producenta zdrowej żywności.

„Gdziekolwiek jesteś – BEESWEET” to funkcjonalna przekąska. Surowce, z których powstają produkty BEESWEET pochodzą ze sprawdzonych źródeł i są naturalne, nie zawierają sztucznych wspomagaczy i cukru.

- W ślad za dobrym składem – musi iść dobra energia! I to wszystko zamknęłam w projekcie BEESWEET. Pragnę, by konsumenci sięgający po moje produktu zapomnieli na chwilę o problemach i obowiązkach. Produkty mają dawać maksymalnie dużo szczęścia i pozwalać się w pełni relaksować w każdej porze dnia – mówi Joanna Krupa.





W portfolio znalazła się owsianka (5,99 zł), koktajl odżywczy superfoods (49,99 zł) oraz przekąska w słoiku miód i owoce (16,50 zł).