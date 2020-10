Już we wtorek rusza Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu

Forum Rynku Spożywczego i Handlu ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie przybiera formułę internetową. Fot. PTWP

3 listopada, rusza Internetowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu bez udziału publiczności, za to z tak samo ciekawymi gośćmi, rozmowami i analizami jak w formule stacjonarnej. Podczas debat handlowych (4 listopada) poruszymy kwestie nowych wymagań dla sektora handlu, perspektyw dla e-commerce oraz wyzwań dla HoReCa. Zapraszamy!

Forum Rynku Spożywczego i Handlu ze względu na wymogi związane z aktualną sytuacją epidemiczną w Warszawie przybiera formułę internetową i odbędzie się bez udziału publiczności. Przebieg wszystkich debat, dzięki realizacji przez studio telewizyjne, wszyscy zainteresowani będą mogli śledzić w ramach internetowych transmisji, m.in. w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, horecatrends.pl i na stronie frsih.pl (po wcześniejszej rejestracji).

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Drugi dzień Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu (4 listopada) zdominują tematy branży retail. Dzień zainauguruje sesja „Handel w roli bohatera – nowy wizerunek, nowe wymagania”, podczas której będziemy rozmawiać m.in. o ewolucji handlu stacjonarnego i nowej roli sklepu, jako ostoi stabilności społecznej. Zastanowimy się także, czy handel jest w stanie udźwignąć nowe obowiązki?

Podczas Forum nie mogło zabraknąć tematu e-commerce, który wydaje się być największym wygranym koronakryzysu. Podczas sesji „E-commerce oraz click&collect: must have sieci handlowej”, paneliści poruszą takie tematy jak: digital jako strategiczny kierunek rozwoju; nowe narzędzia – technologie, logistyka, infrastruktura, płatności; e-grocery: sprint od gadżetu do konieczności.

Bez wątpienia HoReCa to branża, która najsilniej odczuwa negatywne skutki lockdownu oraz obostrzeń. „#HorecaTrendsTalks: Gastronomia zmian. Nowe zasady, rozwiązania i trendy” to sesja, podczas której przedstawiciele branży będą mogli porozmawiać o wyzwaniach stojących przed sektorem gastronomicznym.

Czystość, bezpieczeństwo, ale i cena. To elementy, które zdominowały zakupy. Jak kupują obecnie Polacy? Co z klientami – koronasceptykami? Czy klient dalej dyktuje warunki? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy debaty „Higiena i cena, czyli czy Polacy rzeczywiście kupują inaczej”.

Mimo ogromnych zmian, które przyniosła pandemia, jedno nadal się nie zmieniło – zarówno konsumenci jak i sieci handlowe ciągle chcą być eko. Podczas panelu „Eko, prospołecznie, proklimatycznie – sieci i producenci razem na tropie trendów”, będziemy zastanawiać się nad obecnymi, a także przyszłymi trendami, a także nad tym, ile czasu i wysiłku trzeba będzie poświęcić dla znacznej redukcji plastiku w sieciach.