Kartka z kalendarza: 20 lat temu E.Leclerc otworzył pierwszy hipermarket w Rzeszowie

E.Leclerc był pierwszym hipermarketem w Rzeszowie, dziewiątym w Polsce. Jego otwarcie, punktualnie o ósmej, 23 maja 2001 roku było ważnym wydarzeniem dla mieszkańców miasta.

Sieć wspomina, że na otwarcie hipermarketu E.Leclerc oczekiwały tłumy rzeszowian. Zakorkowana była aleja Rejtana, pobliskie ulice i parking, który mimo dużych rozmiarów miał momentami problemy z przyjęciem aut wszystkich klientów. Przez dwie dekady przybyło miejsca, a cały obiekt wrósł w tkankę miasta na dobre.

- W ciągu 20 ostatnich lat wiele się zmieniło. Otwarto stację paliw, rozbudowano galerię handlową i parking. Rozrosła się też hala sprzedaży i znacznie poszerzono asortyment, zwłaszcza o segment zdrowej żywności i o produkty niezbędne do potraw kuchni całego świata. Oddano do użytku kasy samoobsługowe, zmodernizowano oświetlenie, a urządzenia chłodnicze wymieniono na przyjazne środowisku (bardziej oszczędne i działające w oparciu o CO2). Wszystkie zmiany przeprowadziliśmy z myślą o klientach. Naszym głównym celem było zapewnienie jeszcze wyższej jakości produktów i jestem przekonany, że udało nam się to osiągnąć - mówi Denis Louis, prezes E.Leclerc w Rzeszowie.

Z okazji rocznicy dwudziestolecia rzeszowskiego hipermarketu, na klientów czekać będą atrakcje i promocje. 23 kwietnia rusza urodzinowa loteria, w której do wygrania będą dziesiątki nagród. Każdy posiadacz karty Bonus E.Leclerc po każdym zakupie produktów za łączną kwotę 60 złotych (lub 20 zł za produkty partnerskie), otrzyma kupon uprawniający do wzięcia udziału w loterii. W specjalnej maszynie w kształcie urodzinowego tortu będzie można wylosować jeden z ponad 1500 bonów zakupowych o wartości od 20 do 200 złotych. Ponadto każdy kupon uprawni do wzięcia udziału w losowaniu nagrody głównej – jednego z dwudziestu bonów o wartości 1000 zł. Łączna pula nagród w trwającej do 21 maja loterii wyniesie 80 tysięcy złotych.