Kartony po mleku i sokach - czy Polacy chcą kaucji?

Jak podaje Fundacja, prawie połowa z nas (48%) wprost popiera objęcie kartonów po mleku i sokach kaucją. Najnowsza wersja projektu ustawy została przedstawiona przez rząd na początku października. System ma obejmować opakowania na napoje – butelki z tworzywa sztucznego, puszki oraz wielorazowe butelki szklane, ale już nie kartony po sokach i mleku. Branża producentów kartonów do płynnej żywności postuluje dodanie tego ostatniego, brakującego typu opakowania.

Branża chce kartonów w systemie kaucyjnym

Badanie Fundacji ProKarton pokazało, że 2/3 (67%) Polek i Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego w naszym kraju. Częściej opowiadają się za tym kobiety, pięćdziesięciolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem oraz te z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie tylko 20% ankietowanych jest przeciwnych temu pomysłowi. Mniejszy entuzjazm przejawiają głównie mężczyźni, najmłodsi respondenci oraz osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem.

Na pytanie, czy opłata kaucyjna powinna być w Polsce zastosowana do wszystkich typów opakowań po żywności płynnej (butelek plastikowych, butelek szklanych, puszek aluminiowych i kartonów po mleku i sokach), 58% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Porównując odpowiedzi z tymi

z roku 2019, kiedy 49% badanych udzieliło analogicznej odpowiedzi, obserwujemy zdecydowany wzrost o 9 punktów procentowych.

Badanie Fundacji ProKarton

Pozytywne stanowisko prezentują częściej kobiety, osoby z wyższym wykształceniem oraz te z największych miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Rzadziej odpowiadają tak mężczyźni, najmłodsi respondenci oraz osoby z podstawowym wykształceniem.

Prawie połowa (48%) Polaków wprost opowiada się za tym, aby kartony po płynnej żywności zostały włączone do systemu kaucyjnego. To wzrost o 3% w stosunku do badania z 2019 roku. Ze stwierdzeniem tym częściej zgadzają się kobiety, pięćdziesięciolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy największych miast powyżej 500 tys. Mniej pozytywnych odpowiedzi udzielają mężczyźni, badani w wieku 15-17 lat oraz osoby z miast do 19 tys. mieszkańców.

System kaucyjny ma poparcie społeczne

Wyniki badania pokazują, że system kaucyjny ma poparcie społeczne. Jest szansą na znaczne podniesienie poziomów zbierania odpadów opakowaniowych i na zmniejszenie wykorzystania surowców. - Wykluczenie kartonów do płynnej żywności stworzyłby sytuację, w której tylko niektóre opakowania miałyby systemowe narzędzia do osiągania wysokich poziomów zbiórki. A i konsumenci nie rozumieliby, dlaczego różnicuje się wymagania np. dla opakowań na mleko czy soki. Dlatego tym bardziej cieszy, że Polki i Polacy opowiadają się za szerokim zakresem opakowań z kaucją. Jako branża producentów kartonów do płynnej żywności postulujemy, aby zostały one włączone w Polsce do projektowanego systemu – komentuje Łukasz Sosnowski, prezes Fundacji ProKarton.